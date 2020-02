Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f01c3d9-03ee-4b15-8425-c10675bd3706","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erőteljes nyomással reagált a kormány az egyházi iskolák több mint ezer tanára által aláírt, a NAT-ot kritizáló nyílt levelére, amely a piaristák honlapján jelent meg.","shortLead":"Erőteljes nyomással reagált a kormány az egyházi iskolák több mint ezer tanára által aláírt, a NAT-ot kritizáló nyílt...","id":"20200228_Telefonon_kertek_szamon_az_egyhazi_vezetoket_a_NATot_biralo_nyilt_level_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f01c3d9-03ee-4b15-8425-c10675bd3706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bc133d-7f89-4c20-9607-da989bf11f17","keywords":null,"link":"/360/20200228_Telefonon_kertek_szamon_az_egyhazi_vezetoket_a_NATot_biralo_nyilt_level_miatt","timestamp":"2020. február. 28. 13:30","title":"Telefonon kérték számon az egyházi vezetőket a NAT-ot bíráló nyílt levél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c0c870-9c0f-49b9-b771-5b5a3a3d1e02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó utasa megsérült.","shortLead":"Az autó utasa megsérült.","id":"20200228_Kisiklott_a_miskolci_villamos_karambol_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25c0c870-9c0f-49b9-b771-5b5a3a3d1e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4c4dd6-808f-4b29-8608-e67621533b4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Kisiklott_a_miskolci_villamos_karambol_miatt","timestamp":"2020. február. 28. 08:51","title":"Kisiklott a miskolci villamos karambol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"Fokasz Oresztész, Kovács Gábor, Németh András","category":"360","description":"Miközben egyelőre még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az elektromos autó lesz a megoldás a környezetvédelmi kihívásokra, a kormány az e-autók dotációját növelné klímavédelmi programjában. Pedig volna lehetőség arra is, hogy minden állami költség nélkül is érezhetően csökkentsék a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátást.","shortLead":"Miközben egyelőre még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az elektromos autó lesz a megoldás a környezetvédelmi...","id":"202009_berobbano_emotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa0f402-1049-40a0-839e-1fc082eef301","keywords":null,"link":"/360/202009_berobbano_emotor","timestamp":"2020. február. 28. 11:00","title":"A villanyautók állami támogatásánál lenne hatásosabb klímavédelmi intézkedés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál is többet lassulhat a pesszimista forgatókönyv szerint.","shortLead":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál...","id":"20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f51382f-9c2f-4a62-b221-7a420a3a57d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","timestamp":"2020. február. 28. 12:20","title":"A Telekom és a Netflix nyerhet a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bízzanak bennem – kérte a miniszterelnök hallgatóságát.","shortLead":"Bízzanak bennem – kérte a miniszterelnök hallgatóságát.","id":"20200228_Orban_Arra_keszulunk_hogy_a_koronavirus_Magyarorszagon_is_megjelenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6263110-2d92-4397-8af3-a79cda49967d","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orban_Arra_keszulunk_hogy_a_koronavirus_Magyarorszagon_is_megjelenik","timestamp":"2020. február. 28. 08:00","title":"Orbán: Arra készülünk, hogy a koronavírus Magyarországon is megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo erőgépénél is izmosabb lehet a Xiaomi jövő héten érkező új telefonja.","shortLead":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo...","id":"20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325964a1-1928-41c5-bbf5-8504f4f0f028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","timestamp":"2020. február. 28. 12:03","title":"Brutális erő lapulhat a Xiaomi új telefonjában, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215b6ba7-3588-4c8d-ba66-5de487d1fa10","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendező Nincs gonosz című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale), amelyet szombat este adták át a német fővárosban.","shortLead":"Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendező Nincs gonosz című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat...","id":"20200229_Berlinale_irani_ellenzeki_rendezo_nyerte_iden_az_Arany_Medvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=215b6ba7-3588-4c8d-ba66-5de487d1fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd2c41-a3ee-4449-be0b-1c2a271de1bf","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Berlinale_irani_ellenzeki_rendezo_nyerte_iden_az_Arany_Medvet","timestamp":"2020. február. 29. 21:23","title":"Berlinale: iráni ellenzéki rendező nyerte idén az Arany Medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként azonban folyamatosan hátrányban érzi magát, amiért később kezdett balettozni, mint a társai. Három tánc, befejező rész.","shortLead":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként...","id":"20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e9a13-28cd-499d-adfc-828d17236f45","keywords":null,"link":"/360/20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 29. 19:00","title":"Doku360: \"Mindig ott van a lemaradás érzés, hogy másokhoz hasonlítom magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]