[{"available":true,"c_guid":"dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint ahogy a mai emberek. Az erről készült tanulmány egy nemzetközi kutatócsoport a Science Advances folyóiratban publikálta.","shortLead":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint...","id":"20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112926d9-a32f-4f26-a954-3804776cd7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","timestamp":"2020. március. 05. 10:03","title":"A kőkorszaki vadászó-gyűjtögetők is úgy használták a \"közösségi hálót\", mint a mai ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiugróan sokat vásároltunk 2020 januárjában, és februárban is erős adatokra számíthat a kiskereskedelem a pánikszerű élelmiszer-vásárlásoknak köszönhetően.","shortLead":"Kiugróan sokat vásároltunk 2020 januárjában, és februárban is erős adatokra számíthat a kiskereskedelem a pánikszerű...","id":"20200304_Oriasit_emelkedett_a_kiskereskedelmi_uzletek_forgalma_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f004daf-cd72-430c-9565-cfc2f1222f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Oriasit_emelkedett_a_kiskereskedelmi_uzletek_forgalma_januarban","timestamp":"2020. március. 04. 10:47","title":"Óriásit emelkedett a kiskereskedelmi üzletek forgalma januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Venezuelában világos az üzenet, Nicolás Maduro elnök kiadta az utasítást a nőknek.","shortLead":"Venezuelában világos az üzenet, Nicolás Maduro elnök kiadta az utasítást a nőknek.","id":"20200304_Szuljetek_Szuljetek_Minden_nonek_legyen_hat_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af3e7ef-174e-4753-bc91-82471f65f6cc","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Szuljetek_Szuljetek_Minden_nonek_legyen_hat_gyereke","timestamp":"2020. március. 04. 11:40","title":"„Szüljetek! Szüljetek! Minden nőnek legyen hat gyereke!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.","shortLead":"A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.","id":"20200304_koronavirus_albert_camus_pestis_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17ddd-64b1-4da4-8a2c-bef8b80e922d","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_koronavirus_albert_camus_pestis_fertozes","timestamp":"2020. március. 04. 11:18","title":"A koronavírus miatt veszik A pestist a franciák, de nagyon nézik a Fertőzést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","shortLead":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","id":"20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac2e5-7298-4106-b0d3-4e5e064721d4","keywords":null,"link":"/sport/20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","timestamp":"2020. március. 04. 21:30","title":"Kilencven öltéssel varrták össze egy NHL-hatvéd szemhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt megduplázódott a túlsúlyos lánygyerekek száma a világon, a digitális technológia túlzott használata pedig a mentális egészségükre nyomja rá a bélyegét.","shortLead":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt...","id":"20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e036c7-b273-46ac-a7f6-58bf4de0c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","timestamp":"2020. március. 04. 14:01","title":"Mentális problémák, erőszak és túlsúly fenyegeti a lányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","shortLead":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","id":"20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cebb981-285e-44d2-a8e1-2d75103773b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 09:10","title":"Bedőlt egy brit légitársaság a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]