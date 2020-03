Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.

\r

Operatív törzs: az egész ország területén vannak már betegek

Rövid idő alatt újabb rendeleteket hozott a kormány a vírus okozta veszélyhelyzetben.

Vírushelyzet: megjelentek a részletek a kormány gazdasági mentőcsomagjáról

A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.

","shortLead":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

Antal Dániel: A járvány megrengeti a kreatív iparágakat

Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.

","shortLead":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

Megszabja a Spar, miből mennyit lehet vásárolni

Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem ura, tud róla."

A szervezők megtartanák ősszel a budapesti eucharisztikus világkongresszust

Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus által leginkább sújtott vidékekre: az egyiket New Yorkba, a másikat pedig a nyugati partra. Két kórházhajót indítanak a vírus által leginkább sújtott vidékekre: az egyiket New Yorkba, a másikat pedig a nyugati partra. ","shortLead":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Trump: Az ország háborúban áll a kínai vírus ellen

A koronavírus-járvány visszahozta a készpénzt - éppúgy mint 2008-ban. Erre emlékeztet összeállításában a Forbes és a Reuters is. Erre emlékeztet összeállításában a Forbes és a Reuters is.","shortLead":"A koronavírus-járvány visszahozta a készpénzt - éppúgy mint 2008-ban. Hiába akarják az ellenkezőjét, a készpénz lehet a mostani válság nagy nyertese

Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a tüneteket. Azóta a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség is cáfolta ezeket az állításokat.

Koronavírus: a WHO szerint is árthat az ibuprofén - Frissítés: cáfol a WHO Azóta a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség is cáfolta ezeket az állításokat. ","shortLead":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő...","id":"20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ee188-de6e-4cde-a69d-09a7613527cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","timestamp":"2020. március. 18. 11:56","title":"Koronavírus: a WHO szerint is árthat az ibuprofén - Frissítés: cáfol a WHO ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]