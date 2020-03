Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el otthonaikat. Az egészségügyben dolgozók szerint még messze van a járvány tetőpontja.","shortLead":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb...","id":"20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d51368-a357-4d24-81b0-1f26ab5835d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Még Boris Johnson is belátta, hogy szükség van a vesztegzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a helyzet indokolja, bővülhet az érintettek köre – csak ennyit árultak el, amikor az Index rákérdezett, melyik vállalatok nevét nem hozták még nyilvánosságra.","shortLead":"Ha a helyzet indokolja, bővülhet az érintettek köre – csak ennyit árultak el, amikor az Index rákérdezett, melyik...","id":"20200324_letfontossagu_cegek_honvedseg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27a7d79-961f-464c-8ce8-f7bd825596c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_letfontossagu_cegek_honvedseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 12:04","title":"Hallgat a honvédelmi tárca a meg nem nevezett létfontosságú cégekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés volt helyettesét, valamint a trónörökös bizalmasát pedig bűnpártolással.","shortLead":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés...","id":"20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483bb522-84fd-4df5-b8b2-bd22654fbefe","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","timestamp":"2020. március. 25. 11:18","title":"Hasogdzsi-ügy: Vádat emeltek a gyilkosság 20 szaúdi gyanúsítottja ellen Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking igyekszik úgy beállítani magát, mintha az EU-tagországok helyett az ázsiai ország mentené meg az olaszokat. A valóság azért egy kicsit más, ahogy az olaszoknak küldött orosz segélyek mögött is vannak egyéb megfontolások. Kuba viszont úgy tűnik, tényleg hátsó szándékok nélkül segített.","shortLead":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking...","id":"20200324_Propaganda_es_segitseg__Kina_Oroszorszag_Kuba_es_az_olasz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791366f-0634-47f2-b65f-b6d67adda7f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Propaganda_es_segitseg__Kina_Oroszorszag_Kuba_es_az_olasz_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 12:52","title":"Amíg Olaszország a vírussal küzd, betoppant Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház kedden kinevezett igazgatója nyilatkozatban köszönte meg a társulat támogatását, és rámutatott, hogy ezek most ettől függetlenül nem az öröm percei.\r

","shortLead":"A Vígszínház kedden kinevezett igazgatója nyilatkozatban köszönte meg a társulat támogatását, és rámutatott, hogy ezek...","id":"20200325_Rudolf_Peter_Orulni_majd_csak_akkor_lesz_okom_okunk_ha_ujra_felmegy_a_fuggony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba99fea-2f8b-4c5f-89ff-e965be3586ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Rudolf_Peter_Orulni_majd_csak_akkor_lesz_okom_okunk_ha_ujra_felmegy_a_fuggony","timestamp":"2020. március. 25. 10:32","title":"Rudolf Péter: Örülni majd csak akkor lesz okom, ha újra felmegy a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","shortLead":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","id":"20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fb8e0-f325-4e07-b7c6-87917617c94e","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 26. 07:13","title":"Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","shortLead":"Aláírták a papírokat, a fővárosnak 9 milliárdért nem kellett az épület. ","id":"20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708b0593-c940-47a9-b127-aa4e76186e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Az_orosz_hatteru_beruhazasi_banke_lett_Europa_legpatinasabb_irodahaza_Budapesten","timestamp":"2020. március. 25. 10:20","title":"Az orosz hátterű beruházási banké lett Európa legpatinásabb irodaháza Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8ad907-a096-4f35-aeea-4b6cf450a481","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 19. szezonját kezdheti majd el a klubban.","shortLead":"A 19. szezonját kezdheti majd el a klubban.","id":"20200324_Buffon_2021ig_hosszabbitott_a_Juventusszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ad907-a096-4f35-aeea-4b6cf450a481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f95d623-28d7-473e-b0c2-359526046f11","keywords":null,"link":"/sport/20200324_Buffon_2021ig_hosszabbitott_a_Juventusszal","timestamp":"2020. március. 24. 21:17","title":"Buffon 2021-ig hosszabbított a Juventusszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]