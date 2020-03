Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos.
2020. március. 28. 17:00
Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!

A késő este kiadott határozattal a tiszti főorvos gyakorlatilag megakasztotta a kamionosok határátkelést, őket hajnalban a határon a piros lapokkal várták, bárhonnan is érkeztek.
2020. március. 27. 15:21
A tiszti főorvos éjszakai határozata megakasztotta az áruszállítást

A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.
A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.
2020. március. 28. 14:59
Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában

Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.
2020. március. 27. 20:58
Felépült egy 95 éves svájci nő a koronavírus-fertőzésből

A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem döntött az ország hitelbesorolásáról. A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem döntött az ország hitelbesorolásáról.
2020. március. 27. 22:56
Nem vizsgálta a Moody's Magyarország adósosztályzatát

Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást. Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.
2020. március. 27. 05:50
Ukrajna a saját polgárai előtt is lezárja a határokat

Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni. Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.
2020. március. 27. 15:08
Teljesen elnéptelenedett a Városliget – fotógaléria

A koronavírus-járvány súlyosabb válságot hoz, mint a 2008-as volt – mondja Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, aki szerint jót tenne a bolygónak, ha nem hajtanánk ennyire a növekedést, de rossz válasz volna a vészhelyzetre egy bezárkózó világ.
A koronavírus-járvány súlyosabb válságot hoz, mint a 2008-as volt – mondja Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, aki szerint jót tenne a bolygónak, ha nem hajtanánk ennyire a növekedést, de rossz válasz volna a vészhelyzetre egy bezárkózó világ.
2020. március. 27. 11:00
Bojár Gábor: „Nem baj, ha a világgazdaság egy kicsit visszaesik"