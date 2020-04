Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","shortLead":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","id":"20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05dc2dc-1cb0-4530-a553-ea648bf22263","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 20:13","title":"Később lehet meg Trump kihívója a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","shortLead":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","id":"20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632d242-06d1-4151-a331-74f433b2b701","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 04. 13:14","title":"4 millió maszk és több mint 400 ezer védőruházat érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f63c20f-ffa2-4c30-9c52-675fc6699a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őket ábrázoló színező volt a kezében. Kiszínezve.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_kifesto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f63c20f-ffa2-4c30-9c52-675fc6699a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c55d8e5-a768-43fa-8330-261b03b65880","keywords":null,"link":"/elet/20200403_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_kifesto","timestamp":"2020. április. 03. 14:41","title":"Operatív törzses kifestőt villantott a rendőralezredes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","shortLead":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","id":"20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff20e8f-aebb-4805-bd98-6a7786b5fa8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 02. 20:53","title":"A fehérorosz elnök szerint a vodka jó a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem rendelkeznek TAJ számmal.","shortLead":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem...","id":"20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c005a5a-c5d8-43ac-8490-568db936f263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:55","title":"Kompenzálják a kórházak bevételkiesését, amit a koronavírus okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a75b77-e803-4d53-ae88-807db2e24ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autókkal az egészségügyi személyzet és a gyógyító eszközök szállításában nyújtanak segítséget. ","id":"20200404_ket_nagy_volkswagent_ajanlottak_fel_a_szent_laszlo_korhaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a75b77-e803-4d53-ae88-807db2e24ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eac010-d8b0-47ca-95a2-adf16f34b96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_ket_nagy_volkswagent_ajanlottak_fel_a_szent_laszlo_korhaznak","timestamp":"2020. április. 04. 10:43","title":"Két nagy Volkswagent ajánlottak fel a Szent László Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","shortLead":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5384682-4d05-40df-a2f5-c7e160b980b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","timestamp":"2020. április. 03. 10:46","title":"Így gyógyítják a koronavírusos betegeket Spanyolország egyik legnagyobb kórházában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab418e-fa56-4999-a5bd-9c8385cf9a66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lapértesülések szerint az amerikai kormány hamarosan kötelezővé teszi a maszkok viselését.","shortLead":"Lapértesülések szerint az amerikai kormány hamarosan kötelezővé teszi a maszkok viselését.","id":"20200403_Haromezer_halottat_kovetelt_New_Yorkban_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ab418e-fa56-4999-a5bd-9c8385cf9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3172e2-2e0d-4759-b855-0c7ab99e9afe","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Haromezer_halottat_kovetelt_New_Yorkban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 21:42","title":"Eddig háromezer halottat követelt New Yorkban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]