[{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","shortLead":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","id":"20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6cfe44-c71c-4588-9e89-f4fb0a5f2709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2020. április. 02. 15:03","title":"Lemásolta a TikTokot a YouTube, hamarosan jöhet az új alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem létfontosságú üzletág, ezért nem engedélyezik a működést.","shortLead":"Nem létfontosságú üzletág, ezért nem engedélyezik a működést.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_corona_sor_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae6fd01-4914-4551-8b12-8d6bc22188a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200403_koronavirus_jarvany_corona_sor_gyartas","timestamp":"2020. április. 03. 10:52","title":"Leáll a Corona sör gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 8 méterre is repülnek köhögéskor vagy tüsszögéskor a cseppek, így jobb nagy távolságot tartani a másiktól – írja új kutatása eredményeiről a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Akár 8 méterre is repülnek köhögéskor vagy tüsszögéskor a cseppek, így jobb nagy távolságot tartani a másiktól – írja...","id":"20200401_nyalcsepp_tusszentes_kohoges_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0dda39-a3e7-4196-a071-afcfa9aa8792","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_nyalcsepp_tusszentes_kohoges_virus","timestamp":"2020. április. 01. 19:03","title":"Akár 8 métert is repülhet a nyálcsepp a tüsszentés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720a0bb-47af-463b-a7df-946048062489","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az államtól még nem kaptak, az önkormányzatok tehát maguk próbálnak szájmaszkokról gondoskodni. 