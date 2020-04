Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30-50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.","shortLead":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és...","id":"20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cfd70-8e34-4b14-9d62-060fed92c149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","timestamp":"2020. április. 02. 09:33","title":"Miért érdemes most otthon maradni? A spanyolnátha idején bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e57e9b-1db6-4465-a90c-b319f91fb472","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább április 19-ig fog tartani a termelési szünet az Audi győri üzemében.","shortLead":"Legalább április 19-ig fog tartani a termelési szünet az Audi győri üzemében.","id":"20200402_audi_gyor_leallas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70e57e9b-1db6-4465-a90c-b319f91fb472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526e03ff-8d18-4711-a784-90e202051e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_audi_gyor_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 15:16","title":"Meghosszabbították a leállást a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

