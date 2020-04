Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet, hogy meg kell hosszabbítania Orbánnak, ha a “kényszer ráviszi”. Bejelentette azt is, hogy félmillió forint pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók idén.","shortLead":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet...","id":"20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9a2214-bbec-4698-b29e-ca6ca6b8a2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","timestamp":"2020. április. 03. 07:42","title":"Szerdán dönt Orbán a kijárási korlátozásról, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","shortLead":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","id":"20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f7b333-46ee-4aa7-83ef-c6686fe0687d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","timestamp":"2020. április. 01. 20:11","title":"Tizenhárom EU-ország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja az RTL. Az egyetem azt közölte: gyorsan javították a hibát, senkinek nem lett komoly baja.","shortLead":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja...","id":"20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d3d00-9b18-4ba3-9f6e-7371b51b8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 21:09","title":"RTL: Áramszünet miatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban, beszéltünk a mentősökkel és ózongenerátorral lefertőtlenítettünk egy autót. ","shortLead":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban...","id":"20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef03882-48ff-4da9-865f-43cd8d63a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","timestamp":"2020. április. 01. 20:00","title":"A koronavírus halálos ellensége az ózongenerátor, de vigyázni kell vele – kipróbáltuk a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0442ec-15cf-4a62-b7c9-1f40c26e79c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"És nem is a felszínen. A maradványok 90 millió évre nyúlnak vissza.","shortLead":"És nem is a felszínen. A maradványok 90 millió évre nyúlnak vissza.","id":"20200403_esoerdo_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0442ec-15cf-4a62-b7c9-1f40c26e79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0c8bce-f345-4a3e-8863-c163208e5253","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_esoerdo_antarktisz","timestamp":"2020. április. 03. 10:33","title":"Nagyon régi esőerdő maradványaira bukkantak az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú...","id":"20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a512330-cb47-4b8d-bace-39cf4c1baca0","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","timestamp":"2020. április. 02. 11:13","title":"A Wolt most már bolti bevásárlást is vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tizen- és huszonévesek is intenzív osztályra kerülhetnek, de a járvány áldozatainak fele 80 évnél idősebb.","shortLead":"Tizen- és huszonévesek is intenzív osztályra kerülhetnek, de a járvány áldozatainak fele 80 évnél idősebb.","id":"20200402_WHO_koronavirus_eletkor_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d28e94-2525-430d-92c6-05f619704ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_WHO_koronavirus_eletkor_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 18:06","title":"WHO: A koronavírus európai áldozatainak 95 százaléka 60 év feletti, de a fiatalok sem immunisak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a16321e-b843-447b-849f-a1acadf23d8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanpiaci tranzakciók száma 23 százalékkal csökkent tavaly márciushoz képest, a visszaesés a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Az ingatlanpiaci tranzakciók száma 23 százalékkal csökkent tavaly márciushoz képest, a visszaesés a koronavírus-járvány...","id":"20200401_ingatlanpiac_jarvany_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a16321e-b843-447b-849f-a1acadf23d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b404e5-3a90-47d1-8b3b-05c6dc81f423","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_ingatlanpiac_jarvany_visszaeses","timestamp":"2020. április. 01. 16:48","title":"Közel negyedével esett vissza az ingatlanpiac a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]