[{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnapi német lapinterjúban.","shortLead":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen...","id":"20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6757692c-f59f-496f-bf1f-0be203b6ca73","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","timestamp":"2020. április. 12. 12:46","title":"Von der Leyen: Magyarországra különösen odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak, talán csak az elnök a kivétel, vagy legalábbis eljátssza ezt.","shortLead":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak...","id":"202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ca9a2-2028-4228-8ee7-ed6c82bf309c","keywords":null,"link":"/360/202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","timestamp":"2020. április. 13. 12:00","title":"A kosárpályán kőfalat is áttört volna, most Trumpot kell kicseleznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén érkezik. Most talán érdemes megállnunk, és számot vetnünk néhány dologgal az eddigi életmódunkkal kapcsolatban. A bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor perjelét, azaz vezetőjét, Baán Izsákot kérdeztük arról, hogy szerinte miként jöhetünk ki jól a mostani válságból. ","shortLead":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén...","id":"20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9010c249-eacb-455d-9237-15c58f7e0728","keywords":null,"link":"/elet/20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","timestamp":"2020. április. 13. 07:00","title":"\"A modern ember alapvető problémája, hogy unatkozik, és menekül önmagától\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt százezrek tódultak az utcákra Törökországban.","shortLead":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt...","id":"20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a720c407-e8c3-4ca9-8d5c-7dee2f6211f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","timestamp":"2020. április. 13. 09:06","title":"Erdogan nem engedi lemondani a belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valószínűleg májusban megkezdődhet a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyesült államokbeli szigorítások fokozatos feloldása - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója, a járványra vonatozó kormányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja vasárnap a CNN hírtelevízióban.","shortLead":"Valószínűleg májusban megkezdődhet a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyesült államokbeli szigorítások fokozatos...","id":"20200412_Most_ugy_szamolnak_hogy_majusig_maradnak_az_amerikai_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e213dd-51cc-408c-939b-9977180cf420","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Most_ugy_szamolnak_hogy_majusig_maradnak_az_amerikai_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 12. 20:44","title":"Most úgy számolnak, hogy májusig maradnak az amerikai korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes fertőtlenítését. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő otthonban 198 igazolt koronavírus fertőzöttet találtak és 8 idős ember elhunyt.","shortLead":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes...","id":"20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5431757f-79a3-4c21-aaf8-72cc85650027","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","timestamp":"2020. április. 12. 17:34","title":"A katonák megkezdték a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]