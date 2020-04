Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi létesítménynek ad majd otthont a festői Seychelle-szigetek: a világ legnagyobb úszó naperőműve az ország energiatermelésének két százalékáról gondoskodhat.","shortLead":"Nem mindennapi létesítménynek ad majd otthont a festői Seychelle-szigetek: a világ legnagyobb úszó naperőműve az ország...","id":"20200423_seychelle_szigetek_legnagyobb_sos_vizen_uszo_naperomu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862ba1c3-ff18-4659-a5e9-b10823ca3bfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_seychelle_szigetek_legnagyobb_sos_vizen_uszo_naperomu","timestamp":"2020. április. 23. 11:33","title":"Gigantikus úszó naperőművet építenek a Seychelle-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Létrehoztak egy olyan közösségi gondozási rendszert, amelyben családoknak adnak tanácsokat, hogyan lássák el a kórházakból hazaküldött beteg hozzátartozóikat, illetve hogyan találjanak ápolót. Támogatás híján hetente két család életét tudják megkönnyíteni.","shortLead":"Létrehoztak egy olyan közösségi gondozási rendszert, amelyben családoknak adnak tanácsokat, hogyan lássák el...","id":"20200423_otthonapolas_egeszsegugy_elfekvo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f46c882-6e64-477e-b339-fdce42348139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_otthonapolas_egeszsegugy_elfekvo_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 06:30","title":"Tovább súlyosbította a járvány az otthonápolás válságos helyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs megállapodás az uniós tagállamok között a válság utáni újjáépítés finanszírozását megalapozó közös eurókötvényről, és máris jön egy újabb vita: az Európai Bizottság a mostani tervezetnél bőkezűbb hétéves költségvetést szeretne, kérdés, hogy ez milyen fogadtatásra talál.","shortLead":"Nincs megállapodás az uniós tagállamok között a válság utáni újjáépítés finanszírozását megalapozó közös...","id":"20200421_Bokezubb_unios_koltsegvetest_szeretne_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b979033e-6040-4c16-b91c-90151f7ba8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Bokezubb_unios_koltsegvetest_szeretne_Brusszel","timestamp":"2020. április. 21. 15:45","title":"Bőkezűbb uniós költségvetést szeretne Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","shortLead":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","id":"20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681b8c6-fe1e-4df0-9c68-6d1fd6270b0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 22. 09:21","title":"Megint változott a Spar nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a52c64-856e-4b5c-8cf9-041c6d75b9c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány idején is ki kell nézni valahogy.","shortLead":"A járvány idején is ki kell nézni valahogy.","id":"20200421_matyomintas_arcmaszk_tard_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a52c64-856e-4b5c-8cf9-041c6d75b9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129cfb52-41a3-4550-af5a-f943c41d197f","keywords":null,"link":"/elet/20200421_matyomintas_arcmaszk_tard_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 17:42","title":"Matyómintás arcmaszkokat gyártanak a tardi hímzőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza a szabályozás. Nincs könnyű dolguk, de közgazdászok tömegei számolják ezekben a hetekben, mi lehet a jó középút, hogy az országok gazdaságai kibírják az egészségügyi válságkezelést.","shortLead":"Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza...","id":"20200422_jarvany_gorbe_kozgazdasag_elmelet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fdc8d4-ea5f-4ff4-869b-97ce85e121af","keywords":null,"link":"/360/20200422_jarvany_gorbe_kozgazdasag_elmelet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 11:00","title":"Ön feláldozná a munkáját, hogy ellaposítsuk a járványgörbét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és a gazdasági változások is befolyásolnak. A járvány pedig új fenyegetést jelent a sérülékeny lakosságnak. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és...","id":"20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd53de78-1387-4bf8-ab96-2b4f1198aee7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","timestamp":"2020. április. 21. 18:43","title":"Már most is 135 millióan éheznek, és a járvány csak tovább ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja, olaszok milliói állhatnak újra munkába. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja, olaszok milliói állhatnak újra munkába. A hvg360 reggeli...","id":"20200423_Radar360_Levelet_irt_a_boltoknak_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb69dfd-d43c-4419-a969-2c375894f485","keywords":null,"link":"/360/20200423_Radar360_Levelet_irt_a_boltoknak_Karacsony","timestamp":"2020. április. 23. 08:00","title":"Radar360: Levelet írt a boltoknak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]