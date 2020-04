Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű a helyzet: az influenzaszezont felváltotta a pollenszezon, így most az allergiás tüneteinket keverhetjük össze a COVID-19 szimptómáival. A tüdőgyógyász segít eligazodni.

A pollenallergia és a koronavírusos megbetegedés tünetei sok esetben hasonlóak, de nem teljesen ugyanazok. Várdi Katalin, az InspiroMed Légzésközpont és Alvásklinika tüdőgyógyász főorvosa elmagyarázza, hogy mi a különbség a kétféle immunválasz, a SARS-CoV-2 kórokozó, illetve a virágpor kiváltotta immunreakció között.

Mindkét esetben egy-két, a korona vírus esetén viszont akár három hétnél tovább is tarthatnak a tünetek. A fertőzést emellett gyakran kíséri hőemelkedés vagy láz, így amíg ezeket a tüneteket nem tapasztaljuk, nem kell koronavírusra gyanakodnunk - emeli ki Várdi.

Bár az allergia is száraz köhögéssel jár, a koronavírus esetében viszont jnagyon ellemző a nehézlégzés és a magas láz is.

Utóbbi a WHO adatai alapján a koronavírus leggyakoribb tünete, mely a betegek 88 százalékánál megfigyelhető.

A vírusos betegek 68 százalékánál megjelenik a száraz köhögés, 38 százalékánál a fáradtság, és 33 százalékuknál a hurutos köhögés is. Ezenfelül előfordulhat még ízületi fájdalom, torokfájás, fejfájás és hidegrázás is. Ezzel szemben a szénanátha jellegzetes tünetei az orrviszketés, tüsszögés, vizes orrfolyás, bedugult orr, torok- és szemviszketés - hangsúlyozza a szakember.

A pollenallergiával szemben ugyanakkor a COVID-19 fertőzésnek kevésbé jellemző tünete a tüsszögés és a viszketés. A fertőzés jellegzetesen a szaglás és az ízlelés hirtelen elvesztéssel jár, ezek az allergia esetében pedig csak hosszú idő után alakulhatnak ki, akkor is csak csökkent formájában. Várdi kiemeli, hogy az is előfordulhat, hogy valaki az allergiájával egy időben kapja el a koronavírust, azonban erre csak akkor érdemes gyanakodni, ha a megszokott tüneteken túl a COVID-19 korábban említett gyakori panaszainak valamelyikét, esetleg többet is tapasztal magán.

Ne mossunk orrot járvány idején!

Amennyiben az allergiás tüneteink enyhék, néhány napig akár vény nélkül kapható allergiakészítményeket is érdemes lehet kipróbálni Várdi szerint. Az allergiaszűrések jelenleg ugyan szünetelnek, de egy szakorvos telefonos kikérdezés és konzultáció alapján is sokat tud segíteni. Erősödő tünetek, vagy túlzott aggodalom esetén ne várjunk tovább, mindenképpen kérjünk segítséget! Amennyiben pedig már ismert allergiánkra szeretnénk vényköteles gyógyszert vásárolni, akkor a háziorvos személyes találkozás nélkül, e-recept formájában is felírhatja nekünk a készítményt, amit ugyanúgy kiválthatunk a gyógyszertárakban.

Fontos tanács, hogy járvány idején se hagyjuk el a megszokott gyógyszereinket. Tévhit ugyanakkor, hogy a nazális kortikoszteroid érzékenyebbé tesz a vírussal szemben. Sőt, a gyógyszer elhagyása miatt jelentkező tünetek (mint például a szipogás) veszélyt jelentenek, mert ezzel az orrunkból a tüdőnkbe juttathatjuk a vírust.

Ugyanakkor az orrmosás nem ajánlott járvány idején az allergia tüneteinek enyhítésére. A spray helyes használatával szemben, orrmosáskor kis nyomással, több folyadékot juttatunk az üregekbe, emiatt nagyobb az esély arra, hogy az orrból a tüdőbe juttassuk a folyadékcseppekhez könnyen hozzátapadó vírust. Orrmosónkat tehát járványidőszakban ne használjuk.