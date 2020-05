Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

John Krasinski amerikai színész a karantén idején indította el YouTube-csatornáját, a Some Good Newst, amely - ahogy a címe is mondja - kizárólag pozitív történésekkel foglalkozik a nézők mentális épségének megőrzése érdekében. A csatornára már több mint kétmillióan iratkoztak fel. Népszerűségének egyik oka, hogy például a legnagyobb sztárok adnak benne tömör időjárás-jelentéseket: korábban Brad Pitt, az alábbi videóban pedig Ryan Reynolds fejti ki röviden, hogy milyen is az idő.

Ám a legutóbbi videó attól is különleges, hogy Krasinski Zoomon keresztül körbekapcsolt néhány diplomázó fiatalt, akiknek különösen nehéz időkben kell helytállniuk (ahogy Magyarországon is). Majd négyen közülük olyan meglepetésben is részesültek, amitől leesett az álluk. Egyszercsak az egyiküknél bekapcsolódott a Zoom-beszélgetésbe Oprah Winfrey, egy másiknál Malála Juszafzai, illetve Steven Spielberg és Jon Stewart is egy-egy egyetemista rendelkezésére állt, hogy kérdezhessenek tőlük a fiatalok.

Érdemes végignézni.

