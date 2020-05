Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Milyen az észak-koreai elit, a helyi felső tízezer élete? Mit engedhetnek meg maguknak a mindennapokban? Hogyan fest a korrupció és a legtehetősebbek kapcsolata? Miért igazi státusszimbólum Észak-Koreában az autó? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f631f1cd-85bd-4173-a377-884e057eb944","keywords":null,"link":"/360/20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","timestamp":"2020. május. 06. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 3. rész – Luxus és státuszszimbólumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","shortLead":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","id":"20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e888e0e-231d-4519-bbab-c403bd765729","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 07. 14:32","title":"Egyelőre börtönben maradnak a 28-as villamoson történt gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","shortLead":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","id":"20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20aa1bd-338c-4a7f-b8ff-6714609ad1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 05:14","title":"48 milliárd forint lett a Mol vesztesége az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","shortLead":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","id":"20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905cb745-f441-41f5-a293-bc15eec2efbc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","timestamp":"2020. május. 06. 17:50","title":"Az InterContinentalban laknak a gödi Samsung-gyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most kísértetiesen rímel a karanténhelyzetre. Szeptemberben érkezik az új Szilárd-album, ez a beharangozója.\r

\r

","shortLead":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most...","id":"20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec6fae8-3ab7-4eee-bfe9-a03e024d53fd","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Mondd vagy súgd, hogy szép a világ – új klippel jelentkezett a Quimby billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","shortLead":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","id":"20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102884b-b03f-4b20-8d39-409870a0099e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 06:17","title":"30 fok is lehet néhol a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de0de01-bab2-494c-b691-1876793933c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számok alapján még nem lehet enyhíteni – közölték az operatív törzs ülése után.","shortLead":"A számok alapján még nem lehet enyhíteni – közölték az operatív törzs ülése után.","id":"20200506_operativ_torzs_koronavirus_kijaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de0de01-bab2-494c-b691-1876793933c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaa3ff8-d2e6-4f1d-8464-fd11a721d046","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_operativ_torzs_koronavirus_kijaras","timestamp":"2020. május. 06. 11:21","title":"Budapesten és Pest megyében marad a szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","shortLead":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","id":"20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6286770d-dcba-4baa-aba6-219cffa0c643","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","timestamp":"2020. május. 06. 20:46","title":"Hajdú Péter irányítja majd Mészáros Lőrinc feleségének tévéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]