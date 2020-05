Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Első körben a kicsik és a közepesek. Az egészség védelme értekében lépésenként vezetik be az enyhítéseket. \r

","shortLead":"Első körben a kicsik és a közepesek. Az egészség védelme értekében lépésenként vezetik be az enyhítéseket. \r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_ausztria_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2982ce7-52f7-4b01-9214-922eeb107034","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_ausztria_szinhaz","timestamp":"2020. május. 16. 12:47","title":"Sok színház kinyithat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak ritka és súlyos gyulladásos szövődményei jelentkeztek gyerekeknél.","shortLead":"Több ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak ritka és súlyos gyulladásos szövődményei...","id":"20200515_who_koronavirus_gyerekbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a4a013-978d-4e4f-b0f8-f947e50acc2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_who_koronavirus_gyerekbetegseg","timestamp":"2020. május. 15. 22:06","title":"Súlyos betegséget okozhat gyerekeknek a koronavírus, már a WHO is vizsgálja a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes járványügyi korlátozások. Tömegközlekedni és vásárolni ezentúl is csak maszkban lehet.","shortLead":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes...","id":"20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb537906-4d75-41c3-b30d-edead7fc971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 16:32","title":"Gulyás Gergely elmondta, hogyan indulhat újra az élet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","shortLead":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","id":"20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daef9f69-3eaf-471e-bcf8-fb0e379d9aca","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 17. 07:19","title":"36 új fertőzöttet találtak, 3 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most a belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar vendégek hozzájárulnak a hazai turisztikai szektor megmentéséhez, és jól alakulhat az induló szezon – mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turisztikai Szövetség (BTSZ) elnöke egy szezonnyitó sajtótájékoztatón szombaton Tihanyban.","shortLead":"Most a belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar...","id":"20200516_A_korabbinal_is_tobb_vendeg_mehet_a_Balatonhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8377449-44c0-4adb-bca8-81e33df71072","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_A_korabbinal_is_tobb_vendeg_mehet_a_Balatonhoz","timestamp":"2020. május. 16. 13:21","title":"A korábbinál is több vendég mehet a Balatonhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól a városi legenda. Logikus kérdés, hogy a koronavírus hónapjaiban, a jóval hosszabb ideig tartó bezártság közben több gyerek fogan-e meg. Ennek jártak utána a Firenzei Tudományegyetem munkatársai.","shortLead":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól...","id":"202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215427ee-4fad-44f3-9b06-e1577dd0fd93","keywords":null,"link":"/360/202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","timestamp":"2020. május. 15. 15:30","title":"A nagy koronabébi-talány: több gyerek születik a bezártság után, vagy épp ellenkezőleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgyhogy levágatja.","shortLead":"Úgyhogy levágatja.","id":"20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97018e2-6af2-4c08-8591-58361c9bcc93","keywords":null,"link":"/elet/20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","timestamp":"2020. május. 16. 14:48","title":"Mark Zuckerberg bejelentette, hogy megnőtt a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]