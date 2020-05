Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra...","id":"20200516_Rendszervaltok30__Princz_Gabor_hvgportre_1989","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f19b9-1d72-4504-b67a-ca0cf5f4b6d3","keywords":null,"link":"/360/20200516_Rendszervaltok30__Princz_Gabor_hvgportre_1989","timestamp":"2020. május. 16. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Princz Gábor: Pandúr voltam, most a rablók oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig eltűntek.","shortLead":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig...","id":"20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aacb7ff-3cdf-4d30-84fa-30a199dc1342","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","timestamp":"2020. május. 17. 13:03","title":"Mi lesz most a zuckerberges GIF-ekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5621cdbb-5498-4760-b2cd-8c1311cac521","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter elérte, amire Donald Trump mindig is vágyott, hiszen nemcsak beleszületett az amerikai gazdasági elitbe, hanem tehetségével a csúcsára is emelkedett.","shortLead":"Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter elérte, amire Donald Trump mindig is vágyott, hiszen nemcsak beleszületett...","id":"202020_steven_mnuchin_trumpvalsagmenedzsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5621cdbb-5498-4760-b2cd-8c1311cac521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a0271f-862d-4e7e-8307-9c2efe9bd863","keywords":null,"link":"/360/202020_steven_mnuchin_trumpvalsagmenedzsere","timestamp":"2020. május. 17. 08:30","title":"Soros százmilliókat bízott rá, most Trump mellett menti a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgyhogy levágatja.","shortLead":"Úgyhogy levágatja.","id":"20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97018e2-6af2-4c08-8591-58361c9bcc93","keywords":null,"link":"/elet/20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","timestamp":"2020. május. 16. 14:48","title":"Mark Zuckerberg bejelentette, hogy megnőtt a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","shortLead":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","id":"20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718915eb-b89d-4f70-bcc3-f863bc9c2644","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","timestamp":"2020. május. 17. 09:01","title":"Mát több mint 4 és félmillióan fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Január végén jelentette be a kerület, hogy közterület-használati engedélyhez köti az e-rollerek utcai tárolását. Most bekeményítenek.\r

","shortLead":"Január végén jelentette be a kerület, hogy közterület-használati engedélyhez köti az e-rollerek utcai tárolását. Most...","id":"20200516_birsag_terezvaros_eroller_lime_kozterulet_hasznalat_soproni_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba0782c-6d08-4c37-aef1-9f739f26589b","keywords":null,"link":"/elet/20200516_birsag_terezvaros_eroller_lime_kozterulet_hasznalat_soproni_tamas","timestamp":"2020. május. 16. 18:27","title":"Bírságolni kezdik a széthagyott rollereket Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselők szerdán tárgyalni kezdhetnek az egyszer használatos műanyagok betiltásáról.\r

","shortLead":"A képviselők szerdán tárgyalni kezdhetnek az egyszer használatos műanyagok betiltásáról.\r

","id":"20200517_Huszonegy_eloterjesztesrol_szavaz_a_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b97755-7055-4314-895c-cdfb9c82019c","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Huszonegy_eloterjesztesrol_szavaz_a_parlament","timestamp":"2020. május. 17. 15:01","title":"Huszonegy előterjesztésről szavaz jövő kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","shortLead":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","id":"20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f157ab38-9059-405f-9f08-eb5101991809","keywords":null,"link":"/cegauto/20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","timestamp":"2020. május. 16. 06:41","title":"Nagyezsda újra felbukkant: eladó egy történelmi jelentőségű magyar Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]