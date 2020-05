Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen. A rendőrség könnygázzal igyekezett feloszlatni a tüntetők csoportjait.","shortLead":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen...","id":"20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57076a45-9d6c-4b5f-81bc-01904b19ebb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","timestamp":"2020. május. 24. 13:15","title":"Könnygázt vetettek be a hongkongi tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik felelőssé, egy kórház dolgozói személyesen Sophie Wilmès miniszterelnökön verték el a port.","shortLead":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik...","id":"20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634e600b-1395-4a5e-8332-a25386301164","keywords":null,"link":"/360/20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","timestamp":"2020. május. 26. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga kormányfővel megtörtént, ami Orbán Viktorral nemigen fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért a leírtakért is.","shortLead":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért...","id":"20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559fb526-8051-4c6f-a0e4-4d03af3fa7c6","keywords":null,"link":"/elet/20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","timestamp":"2020. május. 25. 17:40","title":"Elnézést kért a Nők Lapja főszerkesztője a bántalmazó férjet mentegető írásuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 26. 07:30","title":"Kardos Péter: \"A fogyasztói attitűdök változása velünk maradhat a válság után is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa74c68-084e-4a19-ac7c-ae856b4386d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elképzelése is van a Facebooknak arról, miként állíthatná a kiterjesztett és a virtuális valóságot a távmunkában lévők szolgálatába. Az alábbiakban egy már működő koncepciót lehet szemügyre venni.","shortLead":"Több elképzelése is van a Facebooknak arról, miként állíthatná a kiterjesztett és a virtuális valóságot a távmunkában...","id":"20200526_facebok_tavmunka_home_office_virtualis_kiterjesztett_valosag_oculus_vr_szemuveg_sisak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa74c68-084e-4a19-ac7c-ae856b4386d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7296ba9-e64c-4fa5-8d50-30700eac4780","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_facebok_tavmunka_home_office_virtualis_kiterjesztett_valosag_oculus_vr_szemuveg_sisak","timestamp":"2020. május. 26. 08:03","title":"Ha tényleg ilyen lesz a távmunka a Facebooknál, senki nem akar majd irodában dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött...","id":"20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbfd6f-03f2-45f0-8526-80cfa48712b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","timestamp":"2020. május. 25. 15:10","title":"Kásler: A Pesti úti idősotthon lakóin a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén dolgoznak.","shortLead":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén...","id":"20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b522bbe-678d-40ff-9a48-6d4e3fab8922","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2020. május. 26. 09:03","title":"Androidos? Titkosítós üzenetküldőt kap a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70951d1f-fbeb-4df1-aaad-5c756e0c409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","timestamp":"2020. május. 24. 16:17","title":"Gumilövedékes fegyverrel lőttek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]