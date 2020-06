Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200621_messenger_uzenetek_lezarasa_felkapcsolt_villany_lehallgatas_ps5_ara_operativ_torzs_memek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216dc063-4594-4d99-aff1-c1ccb51a8bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_messenger_uzenetek_lezarasa_felkapcsolt_villany_lehallgatas_ps5_ara_operativ_torzs_memek","timestamp":"2020. június. 21. 12:03","title":"Ez történt: előkerült egy új Facebook Messenger-funkció, amivel lezárhatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás és az egyre melegebb hőmérséklet több kutyafajtát is súlyosan érint. Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes fajok esetében nagyon megnő a kockázata a hősokknak, ami sok esetben végzetes. ","shortLead":"A klímaváltozás és az egyre melegebb hőmérséklet több kutyafajtát is súlyosan érint. Egy új kutatás arra hívja fel...","id":"20200622_Ezek_a_kutyafajtak_vannak_a_legnagyobb_veszelynek_kiteve_a_hoseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b731499-d16d-4aec-924f-18ad0531db29","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ezek_a_kutyafajtak_vannak_a_legnagyobb_veszelynek_kiteve_a_hoseg_miatt","timestamp":"2020. június. 22. 15:46","title":"Egy új kutatás szerint ezek a kutyafajták vannak a legnagyobb veszélynek kitéve a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja a teljes juttatást. ","shortLead":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja...","id":"20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b35c976-dd09-40ce-847f-a15e81700eae","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","timestamp":"2020. június. 21. 18:45","title":"Növelnék az olimpikonok özvegyeinek járadékát, Epres Panni is nagyobb támogatást kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","shortLead":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","id":"20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7cd3c-7f7e-4391-88d3-25c05fefc161","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:05","title":"Trump: A levélben szavazás választási csaláshoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","shortLead":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","id":"20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5b074-95a1-42a0-b688-da3db3f46f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. június. 22. 12:50","title":"Új alelnöke lett az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a munkálatok, rövidesen a német lakosság felének elérhető lesz az 5G.","shortLead":"Jól haladnak a munkálatok, rövidesen a német lakosság felének elérhető lesz az 5G.","id":"20200622_5g_halozat_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35665239-2e7e-45b9-9e4d-47bc59e72b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_5g_halozat_nemetorszag","timestamp":"2020. június. 22. 17:03","title":"Belehúzott az 5G-s fejlesztésekbe Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","shortLead":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","id":"20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fceac7-c468-49bb-8b21-304b177495f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","timestamp":"2020. június. 22. 17:56","title":"A rendőrség szerint nem áll meg a hűtlen kezelés gyanúja Kárász Róbert ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]