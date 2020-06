Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","shortLead":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","id":"20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3cbbf-3aaa-4a3d-a6b3-28d5c6ac704d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","timestamp":"2020. június. 21. 15:40","title":"Se jogsi, se forgalmi, ittas is volt a sofőr, és még a gyerekeit is magával vitte az összetört kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","shortLead":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","id":"20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95df066-e568-425d-af4c-fedc4428ff00","keywords":null,"link":"/sport/20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","timestamp":"2020. június. 22. 11:42","title":"Novak Djokovicnak nincs szerencséje a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el, hogy ki legyen Mohács vezetője. A politikus eddig ellenállt, de most már ő is „tiszta képet” szeretne. Nem kapkodja el viszont az összehívását a képviselő-testületi ülésnek, amelyen az önfeloszlatásról dönthetnének. ","shortLead":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el...","id":"20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ab8cc-b309-4737-861f-90473e274964","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Ellenfél nélkül lett Mohács polgármestere, most már ő is új választást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék a szélsőjobboldali mozgalmakhoz és önkényuralmakhoz köthető szimbólumokat. ","shortLead":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék...","id":"20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68eea2-bbf4-4399-803a-999808160d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","timestamp":"2020. június. 21. 13:49","title":"Mesterséges intelligencia ismeri fel a szélsőséges politikai jelképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","shortLead":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","id":"20200622_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e2dcf-f0ac-4783-a32c-70f807872dca","keywords":null,"link":"/elet/20200622_idojaras","timestamp":"2020. június. 22. 06:37","title":"Felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló alapítvány vezetője szerint mindez félreértés, az újságírókat félrevezették. Az Index \"átállításáról\" szóló pletykák az elmúlt években hol erősödnek, hol gyengülnek, és nem segít, hogy a közelmúltban a TV2 elnöke megjelent a lap hirdetési felületeit értékesítő cég tulajdonosai között. ","shortLead":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló...","id":"20200622_index_vaszily_dull_bodolai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8ccd0-dcb1-4272-8fde-dfcbaa5f752f","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_index_vaszily_dull_bodolai","timestamp":"2020. június. 22. 06:35","title":"Évek óta csapkodnak már a villámok az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","id":"20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b809c-8d2f-442f-9acc-deeb017c5969","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 22. 19:47","title":"Kedden extrém UV-sugárzás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d84c-7a13-43d8-b5a2-577199f0eeab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros 65 milliárdnyi forrást zárolt: utak, terek, épületek, villamossínek felújítása maradhat el.","shortLead":"A főváros 65 milliárdnyi forrást zárolt: utak, terek, épületek, villamossínek felújítása maradhat el.","id":"20200622_Veszelyben_a_Blaha_a_Szena_ter_es_a_Varoshaza_felujitasa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d84c-7a13-43d8-b5a2-577199f0eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241a9cad-dd8d-41fc-b7e8-548421ec559e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Veszelyben_a_Blaha_a_Szena_ter_es_a_Varoshaza_felujitasa_is","timestamp":"2020. június. 22. 16:15","title":"Veszélyben a Blaha, a Széna tér és a Városháza felújítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]