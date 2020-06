Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc562e9-fc6f-4570-8611-f385c585c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős hiperautót az elmúlt 3 évben szinte alig használták.","shortLead":"Az 1 500 lóerős hiperautót az elmúlt 3 évben szinte alig használták.","id":"20200628_ilyen_egy_akcios_csak_1_milliard_forintba_kerulo_bugatti_chiron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc562e9-fc6f-4570-8611-f385c585c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d1a39-45e0-45a4-aee3-51c1b8cf7bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200628_ilyen_egy_akcios_csak_1_milliard_forintba_kerulo_bugatti_chiron","timestamp":"2020. június. 28. 06:41","title":"Ilyen egy akciós, \"csak\" 1 milliárd forintba kerülő Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ddd7b6-972c-44f9-a62b-953593f4b556","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Máris a 2022-es brazil elnökválasztás egyik esélyes résztvevőjeként kezelik Sérgio Morót, aki vizsgálóbíróként felgöngyölítette országa és Latin-Amerika legnagyobb korrupciós botrányát. Az igazságügyminiszteri posztról pedig olyan állításokat megfogalmazva mondott le, amelyek elvezethetnek akár a hivatalban lévő Jair Bolsonaro államfő elleni alkotmányos vádemelésig is.","shortLead":"Máris a 2022-es brazil elnökválasztás egyik esélyes résztvevőjeként kezelik Sérgio Morót, aki vizsgálóbíróként...","id":"202026_sergio_moro_brazil_politikusok_nemezise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ddd7b6-972c-44f9-a62b-953593f4b556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411208f-4e64-45c5-95dd-1c108e03cc7d","keywords":null,"link":"/360/202026_sergio_moro_brazil_politikusok_nemezise","timestamp":"2020. június. 29. 10:00","title":"Sorrendben a harmadik elnök vesztét okozhatja a senkitől sem félő brazil bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója levélben tájékoztatta a dolgozókat a kritikus helyzetről.","id":"20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b421e-e6c5-47cb-90b9-f0962ef15668","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Fizeteskeptelenseggel_nezhet_szembe_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. június. 29. 11:15","title":"Fizetésképtelenséggel nézhet szembe a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","shortLead":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","id":"20200627_Robben_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ade71e2-23f4-4731-862f-73254db6560f","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Robben_visszater","timestamp":"2020. június. 27. 19:59","title":"Robben visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter Jobbik elnök annyira elragadtatta magát, hogy Kövér László házelnök megvonta tőle a szót. ","shortLead":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter...","id":"20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58281592-bf85-43f0-b8b8-86d4cc6dc910","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","timestamp":"2020. június. 29. 13:38","title":"Jakab lehülyézte Orbánt a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","shortLead":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","id":"20200629_deak_kristof_unoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9bbbfb-939a-45e2-8309-3cdffe3554ef","keywords":null,"link":"/360/20200629_deak_kristof_unoka","timestamp":"2020. június. 29. 12:00","title":"Már válogatják a szereplőket az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]