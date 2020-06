Az amerikaifutballista-polgárjogi aktivista Colin Kaepernick nevét George Floyd halála és az azt követő antirasszista tüntetések hozták be ismét a köztudatba. Ő volt az a sportoló, aki néhány éve az amerikai himnusz alatt újra meg újra térdre ereszkedett, hogy a rendőri erőszak és a rasszizmus ellen tiltakozzon. A történetével ebben a cikkünkben foglalkoztunk. És most úgy tűnik, a Netflix is lecsapott erre a történetre.

A Colin in Black & White (Colin feketén-fehéren) című sorozat az életének a korai szakaszát mutatja be. Kaepernick ugyanis fekete kisfiúként nőtt fel az őt adoptáló fehér családban. A sorozat az ígéretek szerint azt is megvizsgálja, hogy milyen úton lett belőle aktivista.

Kaepernick térdelő protest gesztusát egyébként annak idején könnyű volt félremagyarázni, és ezt sokan meg is tették, hazafiatlannak nevezték, aki nem tiszteli az amerikai himnuszt és a zászlót, vagyis az amerikai értékeket is semmibe veszi. Mostanra a Black Lives Matter tüntetések egyik központi eleme lett.

Még a rendőrök is térdelnek © WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: