Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családi rendezvény után 8 nappal derült ki, hogy volt egy \"szuperterjesztő\" vendég. ","shortLead":"A családi rendezvény után 8 nappal derült ki, hogy volt egy \"szuperterjesztő\" vendég. ","id":"20200804_buli_sopron_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54270b6a-18fa-4f9d-ab12-41830a89bbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_buli_sopron_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:05","title":"A fellépő zenész és a szervező is koronavírusos lett a Sopron melletti születésnapi bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban nem történt bűncselekmény.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban...","id":"20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e245edf8-3577-439b-b5b9-e96a78f4f2ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:46","title":"Már nem nyomoz a rendőrség Hosszú Katinkáék cége és a Duna Aréna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz zenész írta alá a diszkriminációt elítélő levelet.","shortLead":"Több száz zenész írta alá a diszkriminációt elítélő levelet.","id":"20200802_James_Blunt_Rita_Ora_rasszizmus_beszuntetes_diszkriminacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15081b2a-b25e-4b8a-876a-8536b14cf4ac","keywords":null,"link":"/elet/20200802_James_Blunt_Rita_Ora_rasszizmus_beszuntetes_diszkriminacio","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:11","title":"James Blunt és Rita Ora is a rasszizmus beszüntetését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","shortLead":"Az Independent videójából kiderül, hogy hogyan.","id":"20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7afbe09-18ff-41a0-982e-eebb4efcca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a6163c-3ba4-455e-8ffd-27ba60dd6750","keywords":null,"link":"/elet/20200803_muszlim_zarandoklat_kaba_ko_kotelezo_tavolsagtartas_mekka","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:15","title":"Távolságot tartva kerülik a Kába-követ a muszlim zarándokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Csaknem megduplázza saját költségvetését a 2021–2027-os időszakra az Európai Unió, ám a Magyarországnak szánt keretek csak szerény mértékben nőttek – és kizárólag az új helyreállítási alap révén.","shortLead":"Csaknem megduplázza saját költségvetését a 2021–2027-os időszakra az Európai Unió, ám a Magyarországnak szánt keretek...","id":"202031__unios_tamogatasok__eltitkolt_keretek__szamhaboru__kikeszultsegi_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c43ca5-866b-4cec-b2ff-1e0ff308d898","keywords":null,"link":"/360/202031__unios_tamogatasok__eltitkolt_keretek__szamhaboru__kikeszultsegi_allapot","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:00","title":"Orbán Viktor úgy jutott több pénzhez Brüsszelben, hogy valójában bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Három ember megsérült a balesetben.","id":"20200803_Karambol_Robert_Karoly_korut_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0610830-3ebb-4e92-ac0a-ccafcda9d7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Karambol_Robert_Karoly_korut_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:23","title":"Négyes karambol a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis továbbra is titkolják.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis...","id":"20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ec81df-3b69-4bef-a777-e71333a0c0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:49","title":"Eddig összesen 30 beteget ápoltak a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]