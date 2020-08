Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevés hatással van a klímaváltozásra a légszennyezés csökkenése és az üvegházhatású gázok kibocsátásnak drámai visszaesése, amely a koronavírus-járvány feltartóztatására világszerte elrendelt kijárási korlátozások miatt következett be – mutatták ki a Leedsi Egyetem kutatói.","shortLead":"Kevés hatással van a klímaváltozásra a légszennyezés csökkenése és az üvegházhatású gázok kibocsátásnak drámai...","id":"20200807_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a11104-3517-444f-bcf6-2f6dcb9b7e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:03","title":"Hiába a kijárási korlátozás, ez nem menti meg a Földet a globális felmelegedéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cdc105-3b51-4ece-92c9-396c41944d9b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Együtt ünnepelt a lengyel miniszterelnökkel Orbán Viktor, miután első körben sikerült megakadályozniuk az uniós kifizetések feletti hatékony jogállami ellenőrzést. Neki is fájhat azonban, ha a varsói barátai kiprovokálják a válaszcsapást.","shortLead":"Együtt ünnepelt a lengyel miniszterelnökkel Orbán Viktor, miután első körben sikerült megakadályozniuk az uniós...","id":"202032__unios_jogallamisag__orban_buveszmutatvanya__lengyel_barati_tuz__pava_fel_labon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cdc105-3b51-4ece-92c9-396c41944d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e05af-43f4-4336-8139-5d829b3c5262","keywords":null,"link":"/360/202032__unios_jogallamisag__orban_buveszmutatvanya__lengyel_barati_tuz__pava_fel_labon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:00","title":"Orbán újabb bűvészmutatvánnyal rukkolt elő, de fenyegeti a lengyel baráti tűz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c3fe2-4bf6-4926-a134-751cca89bfe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih függesztette fel a működést, de már minden a rendes kerékvágásban halad.","shortLead":"A Nébih függesztette fel a működést, de már minden a rendes kerékvágásban halad.","id":"20200808_Nem_volt_eleg_biztonsagos_az_etel_egy_ideig_nem_uzemelt_a_Theo_Papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c3fe2-4bf6-4926-a134-751cca89bfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bd80fd-145e-4dc1-9399-d833e85a120e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Nem_volt_eleg_biztonsagos_az_etel_egy_ideig_nem_uzemelt_a_Theo_Papa","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:16","title":"Nem volt elég biztonságos az étel, egy ideig nem üzemelt a Theo Papa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ez ügyben a Kúriához.","shortLead":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be...","id":"20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9aef04-4ad9-4832-9b81-a7c5713c4255","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:31","title":"Segítséget kér a Politikatörténeti Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni az egyetem új vezetői és a hallgatók, korábbi oktatók között.","shortLead":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni...","id":"20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f97f59-ddb2-42d0-ac52-595e75b05180","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:45","title":"Rátóti Zoltán a Színművészeti átalakításáról: „Nem a vérengzés a cél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","id":"20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2e2a2-9f46-45f2-9f1e-1f01d77bdf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:13","title":"Kiszivárgott egy fotó az iPhone 12-ről, csalódottak lehetnek az Apple-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","shortLead":"A mexikói Forma–1-es pilóta megismételt koronavírustesztje is pozitív eredményt hozott.","id":"20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec803308-5663-4af8-a39d-81de4294dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d8797-1b6a-4d20-b816-ed70918b9c65","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Sergio_Perez_visszateres_Forma1_Racing_Point","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:02","title":"Még várni kell a koronavírusos Sergio Perez visszatérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]