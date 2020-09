Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66057235-1655-486e-a436-152d0ccd3ae9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Soha nem esett még annyi szó a csomagolásról, mint mostanában, 2021 januárjától pedig búcsút kell vennünk számos egyszer használatos műanyag terméktől. Egyre ismertebbek és népszerűbbek az ehető tányérok, poharak és evőeszközök, amelyeket elfogyaszthatunk, vagy komposztálhatunk. Van, aki szerint ez mentheti meg a világot a műanyaghulladéktól, mások szerint viszont ez távolról sincs így.","shortLead":"Soha nem esett még annyi szó a csomagolásról, mint mostanában, 2021 januárjától pedig búcsút kell vennünk számos...","id":"20200905_csomagolas_egyszer_hasznalatos_muanyag_komposztalas_evoeszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66057235-1655-486e-a436-152d0ccd3ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd29343-d8e3-4453-a5d3-3f5519e804ab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200905_csomagolas_egyszer_hasznalatos_muanyag_komposztalas_evoeszkoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Mit szólna ahhoz, ha a leves után a tányért is meg kellene ennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hat hónapig lesz fokozott ellenőrzés, a célról annyit írtak, hogy a jogsértő cselekményeket meg kell előzni és megszakítani.","shortLead":"Hat hónapig lesz fokozott ellenőrzés, a célról annyit írtak, hogy a jogsértő cselekményeket meg kell előzni és...","id":"20200906_rendorseg_fokozott_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d50ce0-eaa5-40b2-a602-443b16e306c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_rendorseg_fokozott_ellenorzes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:55","title":"Nyolc megyére rendelt el a rendőrség fokozott ellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói pengés megoldással álltak elő.","shortLead":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói...","id":"202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51b529b-6246-4a94-83d4-2cc391f4fe4f","keywords":null,"link":"/360/202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:30","title":"Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Születésnapjára kapta a hőlégballonos utat az a nő, aki elhunyt a szombati balesetben.","shortLead":"Születésnapjára kapta a hőlégballonos utat az a nő, aki elhunyt a szombati balesetben.","id":"20200906_Tobben_levideoztak_a_szerencsetlenul_jart_ego_holegballont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e171ff42-e917-4271-8fe8-ca4254d487af","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Tobben_levideoztak_a_szerencsetlenul_jart_ego_holegballont","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:14","title":"Többen levideózták a szerencsétlenül járt, égő hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a99f6-a057-49d1-b334-e8f75b411bb9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Napra pontosan negyvenhárom éve tapossa csillagközi útját a Voyager-1, a hátán pedig az emberiség válogatáskazettáját viszi. Összeállítása során a tét olyan nagy volt, mint amilyen kicsi az esély, hogy valaha megtalálják. Pedig a kulturális és tudományos bemutatkozásunk keletkezési körülménye, ha akarták sem lehetett volna ennél emberibb.","shortLead":"Napra pontosan negyvenhárom éve tapossa csillagközi útját a Voyager-1, a hátán pedig az emberiség válogatáskazettáját...","id":"20200905_voyager1_golden_record_a_fold_hangjai_carl_sagan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530a99f6-a057-49d1-b334-e8f75b411bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0994a5-577d-462f-bca6-4c16efd8c7a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_voyager1_golden_record_a_fold_hangjai_carl_sagan","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:00","title":"Emberiség best of lemez, amin nincs rajta a Beatles – 43 éve indult a Voyager-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","shortLead":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","id":"20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6dcb38-f958-4667-b60f-084c96104863","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:27","title":"Halálos baleset miatt késnek a vonatok a hegyeshalmi vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","id":"20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e018522-41c5-4f95-a1c1-17e1aeb8ff25","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:23","title":"Fischer Iván maszkját látva nehéz nem nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]