Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes konkrét jogosultságok gazdája is lehet.","shortLead":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes...","id":"202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ddfd93-d22b-4f26-aa9d-42ca9df116ad","keywords":null,"link":"/360/202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Első ránézésre nem is látszik, de nagy hatalmat kapott Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött beteget. Egy csapat tudós ennek is utánajárt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött...","id":"20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e705c05-cb52-4f54-93e6-93e92e741986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:03","title":"Tényleg elpusztíthatja a szájvíz a koronavírust, csakhogy volna itt egy fontos \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy ötletet. Nem fog bekopogtatni: elébe kell menni hittel, lelkesedéssel és tenni akarással.","shortLead":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy...","id":"20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d151e-b502-4323-98e4-816103954745","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Hogyan gyakoroljunk hatást másokra az ötleteinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","shortLead":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","id":"20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f783a29-2fd2-4c44-b4b5-de7a9be438d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Egyetem az utcán – köztéri nyílt napot tartott a Színművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett haza vezényelni a diákok egy részét. ","shortLead":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett...","id":"20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82ddec5-86a8-47c1-9b7e-cc6447032e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:02","title":"Egy szombathelyi iskola hét osztályát küldték karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes kereséseink árulkodnak arról, mennyire viseli meg a mentális egészségünket a járványhelyzet.","shortLead":"Internetes kereséseink árulkodnak arról, mennyire viseli meg a mentális egészségünket a járványhelyzet.","id":"20200914_koronavrus_szorongas_panikroham_mentalis_egeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2998f570-f95f-4993-8463-f5ec859d86cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavrus_szorongas_panikroham_mentalis_egeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:03","title":"Árulkodnak a Google-keresések, kimutathatóan többet szorongunk idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:30","title":"Ez a befektetés tényleg mindenkié: hogyan vegyünk aranyat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."}]