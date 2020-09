Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia magyarlakta területein \"fokozódik a nemzetközi helyzet\". A járvány sok sajátos helyzetet teremt, és sok formabontó szervezési módszert kényszerít ki, különösen akkor, amikor a határok mentén élő emberek próbálnak a megszokott módon élni.","shortLead":"Szerbia magyarlakta területein \"fokozódik a nemzetközi helyzet\". A járvány sok sajátos helyzetet teremt, és sok...","id":"20200915_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_karanten_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c2e336-7543-488b-b4ed-0ee96ec38c54","keywords":null,"link":"/360/20200915_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem csak a gyerekek, a felnőttek sem ismerik a \"hülye szabályokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói száguldoznak, amelyek egy összeütközés esetén életet olthatnak ki a Földön\".","shortLead":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói...","id":"20200915_europa_meteor_aszteroida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d9284-9a66-4db9-9643-8d16e1c8ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_europa_meteor_aszteroida","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:30","title":"Európa elkezdi megépíteni a rendszert, amely megvédené a Földet a nagyobb aszteroidáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9b3f5d-74e7-44d2-9e11-f19a1cd98ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint „majd hűvösebb lesz”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint „majd hűvösebb lesz”.","id":"20200915_donald_trump_kalifornia_tuz_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9b3f5d-74e7-44d2-9e11-f19a1cd98ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da1895e-05b5-4f8c-9058-9322cb146c6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_donald_trump_kalifornia_tuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:22","title":"Trump: Nem hiszem, hogy a tudomány ismeri a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik holdjáról, a Phobosról még mintákat is hozna magával a szerkezet.","shortLead":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik...","id":"20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7cc8a7-00f2-407c-99b5-5657cb8bdfb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:33","title":"8K-s videót készítenének a japánok a Marsról, a televízió meg közvetítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.","shortLead":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb...","id":"20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdca241-f04b-4dc1-a631-00903d072848","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:55","title":"Letörheti az egekben levő húsárakat a sertéspestis németországi megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.","shortLead":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol...","id":"20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb93c68-8690-43de-a4f4-085e790146cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:53","title":"Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy zeneszerző szívbe markoló szomorúságát foglalta dalba. ","shortLead":"A nagy zeneszerző szívbe markoló szomorúságát foglalta dalba. ","id":"202037_cd__szerelem_felsofokon_beethoven_songs_and_folksongs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e86c120-fa3f-40f4-b408-a832f528a16c","keywords":null,"link":"/360/202037_cd__szerelem_felsofokon_beethoven_songs_and_folksongs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:00","title":"Egy válogatás, amely bemutatja Beethoven másik arcát, a romantikusat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","shortLead":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","id":"20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dab1a-4674-4d49-8baa-fbfc0a1bd04f","keywords":null,"link":"/sport/20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:31","title":"Elhunyt Selmeci Sarolta, a Nürtingen 28 éves kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]