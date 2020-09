Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkiszolgáltatottabbnak hosszabbítják meg, mert tavasszal is főleg ők vették igénybe – közölte a jegybank illetékese.","shortLead":"A legkiszolgáltatottabbnak hosszabbítják meg, mert tavasszal is főleg ők vették igénybe – közölte a jegybank illetékese.","id":"20200921_mnb_torlesztesi_moratorium_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309d25-beb4-4f9e-95b6-b5c50378250e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_mnb_torlesztesi_moratorium_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:18","title":"Az MNB szerint 160-240 ezer családon segít a meghosszabbított hitelmoratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt, miután a járványügyi korlátozások bevezetésekor 10 százalékot esett a szektor.","shortLead":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt...","id":"20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd5dff-f074-4f6a-b21a-6f70678258d1","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:10","title":"Nagyot esett a kiskereskedelem tavasszal, csak mostanra érte el a tavalyi szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","shortLead":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","id":"20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c81720a-2673-403d-b045-4bc50c53eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:51","title":"Ráférne a segítség az újlakás-piacra, támogatást ígér több belengetett program is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapító özvegye egy hosszú évek óta tartó pénzügyi vita középpontjában áll.","shortLead":"Az alapító özvegye egy hosszú évek óta tartó pénzügyi vita középpontjában áll.","id":"20200922_Botrany_az_Aldibirodalomban_sajat_anyjat_perelte_be_az_egyik_orokos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b17e69-8485-4087-ad37-5a472443f76d","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_Botrany_az_Aldibirodalomban_sajat_anyjat_perelte_be_az_egyik_orokos","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:12","title":"Botrány az Aldi-birodalomban: saját anyját perelte be az egyik örökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","shortLead":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","id":"20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa37cd8-9bb6-4be3-8ce1-46bd28285256","keywords":null,"link":"/sport/20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:55","title":"Koronavírus miatt öt játékos is visszalépett a Roland Garrostól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést sem megoldott.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést...","id":"20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c5b23-49f7-47a6-99b3-6bba3014c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:17","title":"A tanárok pénztárcája is megérezheti a hiányos karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd el. Ilyen nagy még a PlayStation 3 sem volt.","shortLead":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd...","id":"20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5f9a7b-15e4-4feb-b2ed-c22abc03db65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:33","title":"Hatalmas lesz a PlayStation 5, a most előkerült fotók bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","shortLead":"Biciklivel, szalagokkal és a charta példányaival tüntettek az egyetem kuratóriuma ellen.","id":"20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4315ea-f215-4cf6-a539-5f13e0b6b065","keywords":null,"link":"/kultura/20200920_szfe_charta_tuntetes_biciklivel","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:05","title":"155 példányban vitték el követeléseiket a Parlamenthez az SZFE hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]