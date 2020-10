György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is felsorakozott, hogy egy cukiságban nehezen verhető videóban faggassa ki Sir David Attenborough-t mindenféle állatos témában. Az apropót az adta, hogy a Netflixen a hétvégén debütált Attenborough új filmje, az A Life on Our Planet, amely egyfajta tanúságtétel és utolsó figyelmeztetés is, hogy az emberiségnek tennie kell valamit, ha túl akar élni ezen a bolygón.

A hercegi kikérdezés is némi drámai felütéssel indult, a legnagyobb testvér, a hétéves György herceg ugyanis arról kérdezte a 94 éves Attenborough-t, hogy szerinte melyik állat fog kihalni legközelebb. A válasz azonban inkább biztató volt, Sir Attenborough ugyanis azt reméli, hogy nem lesz több kihalás, mert mi, emberek majd megvédjük az állatokat.

Az ötéves Sarolta hercegnő arról érdeklődött, hogy Sir Attenborough szereti-e a pókokat, neki ugyanis nagy kedvencei. A kétéves Lajos herceg pedig azt a trükkös kérdést tette fel neki, hogy melyik állatot szereti a legjobban. Sir David Attenborough-t azonban nem lehetett zavarba hozni, elárulta, hogy a majom a kedvence, mert annyira szórakoztató.

Sir Attenborough néhány napja meglátogatta Vilmos hercegéket, és közösen nézték meg az új filmjét. György herceg egy őscápafogat is kapott ajándékba.