[{"available":true,"c_guid":"53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad az indián nyár.","shortLead":"Marad az indián nyár.","id":"20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94b494-cd20-4371-a26f-14618e7589ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","timestamp":"2020. október. 04. 15:48","title":"Hétfőn meleg lesz, szél, és némi csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","shortLead":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","id":"20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffffb9a-89b0-4c62-ae9d-445e88c7bc52","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","timestamp":"2020. október. 04. 15:11","title":"Hackerek lopták el svájci egyetemek dolgozóinak bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városi poszméhek, más néven dongók nagyobbak és termékenyebbek, mint a vidékiek. Jobban alkalmazkodnak a városi körülményekhez – állítják biológusok a Halle-wittenbergi Martin Luther Egyetemről. ","shortLead":"A városi poszméhek, más néven dongók nagyobbak és termékenyebbek, mint a vidékiek. Jobban alkalmazkodnak a városi...","id":"202040_dongok_reflektorfenyben_elonyben_avarosiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312016f5-1388-4715-97d8-9cf7097b50ee","keywords":null,"link":"/360/202040_dongok_reflektorfenyben_elonyben_avarosiak","timestamp":"2020. október. 05. 16:00","title":"A dongóknál bejött: a városi méhek jobban járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott...","id":"20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8834e4-c213-4481-ae60-cce2bf389dbd","keywords":null,"link":"/sport/20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2020. október. 04. 19:25","title":"A negyeddöntőbe jutottak Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős volt az idei indián nyár.","shortLead":"Erős volt az idei indián nyár.","id":"20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48c986-626d-40a8-a4e6-1c1169ab25c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","timestamp":"2020. október. 04. 13:16","title":"Két melegrekord is megdőlt szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-24 fok is lehet kedden.","shortLead":"20-24 fok is lehet kedden.","id":"20201006_idojaras_omsz_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcaf9db-6d2f-4d8a-a77d-5c5cdd2be7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_idojaras_omsz_eso","timestamp":"2020. október. 06. 05:56","title":"Egy igazán szép őszi napunk lesz, mielőtt érkezik a nagy eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]