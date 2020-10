Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat kritizálni.","shortLead":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat...","id":"20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054e54-50e4-48d6-88ba-e75cf400eee4","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","timestamp":"2020. október. 28. 18:46","title":"Lemondott a Facebook egy indiai vezetője, aki elnézte a kormánypártnak a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás megvalósításával „tehermentesítené”. A főpolgármester szerint a megoldás egyszerű lenne: ne vegyék el Budapest pénzét.","shortLead":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás...","id":"20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26dcaa-e501-42d0-866c-ed7734a93eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","timestamp":"2020. október. 28. 15:51","title":"Karácsony a kormány ajánlatáról: „Az ég szerelmére, mi lenne, ha egyszerűen nem vennék el a főváros pénzét?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk, akkor az nettó vagy bruttó összeg? Különösen érdekes a kérdés a lakásáfa-változás miatt, hogy a bruttó vagy a nettó érték alapján kell megfizetni az illetéket.","shortLead":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk...","id":"20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581c945-1284-487f-a5a8-f08830f085fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","timestamp":"2020. október. 28. 13:16","title":"Mikor kell az áfát hozzáadni az árhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f9f66a-4d89-4672-93a8-c2f86978f71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Techart kezelésbe vette a nemrégiben debütált új 911 Turbo S-t.","shortLead":"A Techart kezelésbe vette a nemrégiben debütált új 911 Turbo S-t.","id":"20201028_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_710_loeros_uj_porsche_911_turbo_s_techart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f9f66a-4d89-4672-93a8-c2f86978f71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789332e-0529-4274-b735-4f5785c73019","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_710_loeros_uj_porsche_911_turbo_s_techart","timestamp":"2020. október. 28. 11:21","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a 710 lóerős új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8909beea-e390-4811-b875-feadc71ab0c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitro Kuleba arról beszélt, hogy nyitottak a problémák megoldására, a diplomácia ugyanis a hosszú távú célokról szól.\r

","shortLead":"Dmitro Kuleba arról beszélt, hogy nyitottak a problémák megoldására, a diplomácia ugyanis a hosszú távú célokról szól.\r

","id":"20201029_ukrajna_dmitro_kuleba_sziijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8909beea-e390-4811-b875-feadc71ab0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695c770-858b-4640-b9db-91bed85af135","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_ukrajna_dmitro_kuleba_sziijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 29. 11:53","title":"Ukrán külügyminszter: Készek vagyunk rendezni a nézeteltéréseket Magyarországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik – mondta hétfőn Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője.","shortLead":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\"...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be32b15a-8543-4498-84ae-95f3aad6bf7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","timestamp":"2020. október. 27. 15:03","title":"Erősebbnek tűnik a koronavírus-járvány második hulláma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de497c-5e27-405e-89b1-605fb7f15ceb","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","timestamp":"2020. október. 29. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Gender? Tender!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]