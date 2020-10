Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az iskolák újranyitása után kissé csökkent a koronavírus-fertőzés veszélye. Legalábbis Németországban, a bonni IZA munkagazdasági kutatóintézet szerint. A felmérés készítői maguk is meglepődtek az eredményen, hiszen több iskolai gócpont híre mást sugallt. ","shortLead":"Az iskolák újranyitása után kissé csökkent a koronavírus-fertőzés veszélye. Legalábbis Németországban, a bonni IZA...","id":"202043_iskolai_jarvanyveszely_nyitott_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5238b47a-08cc-4c49-ba39-d0987273457c","keywords":null,"link":"/360/202043_iskolai_jarvanyveszely_nyitott_kerdes","timestamp":"2020. október. 27. 16:00","title":"Hogyan csökkenhetett a fertőzésveszély Németországban az iskolák újranyitása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XIII. kerület a legnépszerűbb, bár ott is kevesebb lakás fogyott. ","shortLead":"A XIII. kerület a legnépszerűbb, bár ott is kevesebb lakás fogyott. ","id":"20201028_Koronavirus_jarvany_fovarosi_lakaspiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d24c84-9ebc-4015-ac36-80cbe51e3aa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Koronavirus_jarvany_fovarosi_lakaspiac","timestamp":"2020. október. 28. 17:06","title":"Már a koronavírus-járvány előtt megroppant a fővárosi lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","id":"20201027_orban_kituntette_cornsteint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac2b7ef-3425-4b09-87a8-b8f03cbd59f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_kituntette_cornsteint","timestamp":"2020. október. 27. 14:21","title":"Orbán: Szorítunk Trump újabb győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kelemen Csaba 65 éves volt.","shortLead":"Kelemen Csaba 65 éves volt.","id":"20201027_koronavirus_kelemen_csaba_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7d89c1-6100-474b-a52e-121628b10db9","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_koronavirus_kelemen_csaba_szinesz","timestamp":"2020. október. 27. 15:22","title":"Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Szomszédok és a Kisváros színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb...","id":"20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738cc1d0-0236-40cf-9ab8-8b4237fd1065","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 27. 20:31","title":"Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. október. 27. 12:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet szempontjából meghatározó egyhetes betéti tendere.","shortLead":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet...","id":"20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43c6d1-052f-4b41-ba55-5902331a923f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","timestamp":"2020. október. 28. 14:18","title":"A forint ismét történelmi mélypontja felé sántikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a664b9f4-3340-426b-ba83-cfc7d136b7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","timestamp":"2020. október. 29. 05:12","title":"Ködös, borús, csapadékos lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]