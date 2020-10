Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0348e0d3-f8b8-497b-9666-63febf4ef73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja arról számolt be, hogy a gyerek megtette az első lépéseket.","shortLead":"A kisfiú édesanyja arról számolt be, hogy a gyerek megtette az első lépéseket.","id":"20201029_Zente_egy_eve_kapta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_mire_volt_eleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0348e0d3-f8b8-497b-9666-63febf4ef73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f194a-139c-4394-b932-4651443cc30b","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Zente_egy_eve_kapta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_mire_volt_eleg","timestamp":"2020. október. 29. 09:41","title":"Zente egy éve kapta meg a világ legdrágább gyógyszerét, mire volt elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","shortLead":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","id":"20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03548c6-67d5-45be-ae9b-c6f569285bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 28. 16:10","title":"\"Fájdalmas procedúra\" – Egy orvos bemutatta, hogyan kötik lélegeztetőgépre a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30abd84-90ea-4fde-bf56-cdc895cdedc0","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az Ibiza-videóba és korrupciós botrányaiba belebukó Heinz-Christian Strache új pártját tönkreverték Bécsben. Régi pártja, a Szabadságpárt is nagyot bukott, most azon meditál, hogy a menekültellenes uszítás helyett valami mással csábítsa vissza választóit.","shortLead":"Az Ibiza-videóba és korrupciós botrányaiba belebukó Heinz-Christian Strache új pártját tönkreverték Bécsben. Régi...","id":"202044__osztrak_szelsojobb__bukas_es_lopas__ellenseg_avirus__darabokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30abd84-90ea-4fde-bf56-cdc895cdedc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7542937b-6738-4538-80e3-2f0ac7d3cdf9","keywords":null,"link":"/360/202044__osztrak_szelsojobb__bukas_es_lopas__ellenseg_avirus__darabokban","timestamp":"2020. október. 29. 15:00","title":"Egy sötét lyuk maradt az osztrák szélsőjobb újabb pofonba beleszaladó ex-vezérének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat kritizálni.","shortLead":"A távozó Ankhi Das korábban azzal érvelt az elfogultság mellett, hogy ártana a cég érdekeinek kormánypártiakat...","id":"20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054e54-50e4-48d6-88ba-e75cf400eee4","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_india_facebook_lemondott_vezeto_gyuloletbeszed_kormanypart","timestamp":"2020. október. 28. 18:46","title":"Lemondott a Facebook egy indiai vezetője, aki elnézte a kormánypártnak a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban Jurij Karajev még arról nyilatkozott, hogy a fehérorosz rendőrség túl toleráns volt eddig, de a jövőben nem habozik majd éles lőszert használni. Csütörtökön elnöki segítő lett belőle.","shortLead":"Egy nappal korábban Jurij Karajev még arról nyilatkozott, hogy a fehérorosz rendőrség túl toleráns volt eddig, de...","id":"20201029_lukasenka_levaltotta_a_belugyminisztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6482c318-6548-4862-b562-ed5257fcc31f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_lukasenka_levaltotta_a_belugyminisztert","timestamp":"2020. október. 29. 19:54","title":"Lukasenka leváltotta a belügyminiszterét, aki éles lőszer bevetésével fenyegette a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig közel 120-an írták alá.","shortLead":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig...","id":"20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31014adb-ba2b-4548-9672-c9d701f3b609","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","timestamp":"2020. október. 28. 20:42","title":"Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a Corvinus polgárai is a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám nyitva hagyná egyelőre az iskolákat. A szakemberek „váltásos” karácsonyt javasolnak. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám...","id":"20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce28995-a5f1-493f-b533-4b4056426138","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:14","title":"Merkel: Karácsonyra összeomolhat az intenzív ellátás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]