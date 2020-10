Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátó- és szórakozóhelyeken mindenkinek kötelező lesz eltakarnia az arcát. A vendégek is csak arra az időre vehetik le a maszkot, amíg megeszik, megisszák, amit vettek. ","shortLead":"A vendéglátó- és szórakozóhelyeken mindenkinek kötelező lesz eltakarnia az arcát. A vendégek is csak arra az időre...","id":"20201030_Szigorodnak_a_maszkviselesi_szabalyok_egymillios_birsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e96a24e-d67b-457b-9ef3-21c7602d2a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Szigorodnak_a_maszkviselesi_szabalyok_egymillios_birsagot","timestamp":"2020. október. 30. 08:05","title":"Így szigorodnak a maszkviselési szabályok: egymilliós bírságot, egyéves boltbezárást lehet kiszabni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8682cd26-00de-498f-a287-1692111b42ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A kormány által uralt szakmai bizottság a Fidesznek kedves színházigazgatót, Blaskó Balázst akarta újraválasztani Egerben, az ellenzéki polgármester mégis máshogy döntött, 300 milliós támogatást kockáztatva. Az ügyben szóba került a koronavírus-fertőzés eltitkolása és a karanténszegés is.","shortLead":"A kormány által uralt szakmai bizottság a Fidesznek kedves színházigazgatót, Blaskó Balázst akarta újraválasztani...","id":"20201030_eger_szinhaz_igazgatovalasztas_szocs_artur_blasko_balazs_gardonyi_geza_szinhaz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8682cd26-00de-498f-a287-1692111b42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc874db-3c30-471f-b0a2-32327cb6f86b","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_eger_szinhaz_igazgatovalasztas_szocs_artur_blasko_balazs_gardonyi_geza_szinhaz_ellenzek","timestamp":"2020. október. 30. 16:25","title":"Szembeszállt a NER-rel az ellenzék Egerben, leváltják a színházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864fb9eb-6387-425d-8a19-22583fcfa4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyál mellett vártak a rendőrök a drogot rejtegető férfira, de az egy kicsit meglepte őket, hogy taxival érkezett.","shortLead":"Gyál mellett vártak a rendőrök a drogot rejtegető férfira, de az egy kicsit meglepte őket, hogy taxival érkezett.","id":"20201031_taxi_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864fb9eb-6387-425d-8a19-22583fcfa4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb23b0a-c8a9-4414-9fd4-5784d20364f6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_taxi_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 31. 11:57","title":"Taxival ment az erdőbe az elrejtett kábítószerért a díler, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6bb58-ed7e-4c4f-8262-b15e243baf0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pörög a hazai várak és kastélyok látogatottsága, mióta a járvány első hulláma után újranyitottak.","shortLead":"Pörög a hazai várak és kastélyok látogatottsága, mióta a járvány első hulláma után újranyitottak.","id":"20201030_A_magyarok_a_jarvany_sem_tartja_vissza_ostromoljak_a_varakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca6bb58-ed7e-4c4f-8262-b15e243baf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42105e51-7c1f-4d33-ba4a-64c0b339f234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_A_magyarok_a_jarvany_sem_tartja_vissza_ostromoljak_a_varakat","timestamp":"2020. október. 30. 12:33","title":"A magyarokat a járvány sem tartja vissza, ostromolják a várakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórokozó betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, csak ott közel 9 millió fertőzött van.","shortLead":"A kórokozó betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, csak ott közel 9 millió fertőzött van.","id":"20201030_koronavirus_covid_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafeb911-29ab-4550-957d-f8e3ce167c82","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_koronavirus_covid_vilag","timestamp":"2020. október. 30. 08:36","title":"Több mint 45 millió covidost tartanak nyilván a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség Natura 2000 területet jelentősen megváltoztató természetkárosítás miatt emelt vádat a két férfi ellen.","shortLead":"Az ügyészség Natura 2000 területet jelentősen megváltoztató természetkárosítás miatt emelt vádat a két férfi ellen.","id":"20201030_balatonakali_nadas_natura_2000_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4d6160-e244-40f0-a786-a200d3ae365d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_balatonakali_nadas_natura_2000_vademeles","timestamp":"2020. október. 30. 15:55","title":"Szabadságvesztést kért az ügyészség a balatonakali nádirtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137043cc-59c6-40dd-b624-31bbfd457755","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 30. 08:47","title":"65 koronavírusos beteg hunyt el, 3286 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","shortLead":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358faad7-8a6a-497d-b7b1-4631cadaf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 30. 12:06","title":"Nem tüntettek fel ismert alapbetegséget egy 34 évesen elhunyt koronavírusos férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]