[{"available":true,"c_guid":"ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményben a Twitter helyett.","shortLead":"Közleményben a Twitter helyett.","id":"20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17fb135-ad9f-470d-a5c8-ac113b3eac2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","timestamp":"2020. november. 07. 18:08","title":"Itt az ideje a gyógyulásnak - írta közleményében Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház utolsó hónapjait mutatja be, még 2013-ban, mielőtt Vidnyánszky Attila átvette volna az intézményt. Nemzeti Dokumentumfilm, első rész. ","shortLead":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bf67b-586f-47ad-a217-73d804dec7ec","keywords":null,"link":"/360/20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","timestamp":"2020. november. 07. 19:00","title":"Doku360 - Alföldi: \"Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","shortLead":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","id":"202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba00c00-89bb-4f6f-b9b6-9088f134b418","keywords":null,"link":"/360/202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","timestamp":"2020. november. 07. 13:45","title":"Film és zene: díjazott alkotást láthatunk Kodály Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","shortLead":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","id":"20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1aa0b4-0d22-4cc7-9843-03331b946346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","timestamp":"2020. november. 07. 14:01","title":"Lassan ugyan, de javul a helyzet az amerikai munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és a vesztes akkor teszi a legjobban, ha elismeri, hogy alulmaradt, ha nem tudja bizonyítani a csalást.","shortLead":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és...","id":"20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5026bb-b141-4243-bfe6-d74cd732f5e1","keywords":null,"link":"/360/20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"Vezető amerikai lapok: Trump vegye a kalapját, Bidennek sok dolga lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett vérfürdőt, amiről a Kádár-rendszerben mélyen hallgattak.","shortLead":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett...","id":"20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819fc990-fe2b-488d-9232-a0f06b9e5074","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","timestamp":"2020. november. 07. 18:05","title":"Feltárul a Kádár-rendszer egyik legvéresebb ámokfutásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","shortLead":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","id":"20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1441713-ddbd-46fe-93c7-516bc3530d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","timestamp":"2020. november. 07. 15:12","title":"Piqué beszáll a Barca-stadion felújtásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.","shortLead":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller...","id":"20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2fa174-f8cf-4e75-8fa2-e628cdc9e4de","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 18:59","title":"Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]