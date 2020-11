Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is az egekbe képes katapultálni a sofőr adrenalinszintjét. ","shortLead":"Nyúzópróbán a Ford Performance első európai szabadidőautója, a Puma ST, mely szerény 3 hengeres motorja ellenére is...","id":"20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982fa1c8-52c8-4a9e-a452-d911d85ca1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ca8c6-e8f5-40e2-ae63-8840324ff74d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_vadmacska_kiprobaltuk_a_200_loeros_ford_puma_stt","timestamp":"2020. november. 16. 07:59","title":"Vadmacska: kipróbáltuk a 200 lóerős Ford Puma ST-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.","shortLead":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta...","id":"20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d21e0-87a1-4852-b588-32a89d8d7ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","timestamp":"2020. november. 15. 10:13","title":"Merkely: újabb nagy koronavírus-felmérés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi helyzetre való tekintettel küldi a kormány a gépeket.

","shortLead":"A nemzetközi helyzetre való tekintettel küldi a kormány a gépeket.

","id":"20201114_Otven_lelegeztetogepet_ajandekoz_Magyarorszag_Ukrajnanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b604126-8ace-4e7c-aed3-535f2161e1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Otven_lelegeztetogepet_ajandekoz_Magyarorszag_Ukrajnanak","timestamp":"2020. november. 14. 12:46","title":"Ötven lélegeztetőgépet ajándékoz Magyarország Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik vasárnap aláírták az egyezséget, amely 2,2 milliárd emberre és a globális GDP csaknem harmadára terjed ki.","shortLead":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik...","id":"20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80062166-7aa9-48e7-9576-3099250742a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","timestamp":"2020. november. 15. 15:34","title":"Az ASEAN-országok és partnereik: a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe73b1-8724-46da-8544-db20d69fe53e","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági visszaesést, de végül majdnem ugyanoda jutott, mint a legtöbb európai ország: a gazdaság is belassul, és még sok halott is lesz – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember. A jelenlegi válság mélyebb és drasztikusabb, mint amivel Orbánnak már dolga volt, a válságkezelés koncepciója viszont nem látszik. Zsiday szerint most és tavasszal is egy átütő mentőcsomagra lett volna szükség, de azt látja, Orbán gazdaságfilozófiája ezt nem igazán teszi lehetővé. Orbán azt tanulhatta Gyurcsány Ferenc sorsából, hogy eladósodni veszélyes, bukáshoz vezethet. ","shortLead":"Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági...","id":"20201116_Zsiday_Viktor_koronavirus_jarvany_gazdasag_valsag_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe73b1-8724-46da-8544-db20d69fe53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40904ec-7d34-4333-8b9c-cd3132b8d1ba","keywords":null,"link":"/360/20201116_Zsiday_Viktor_koronavirus_jarvany_gazdasag_valsag_orban","timestamp":"2020. november. 16. 06:30","title":"Zsiday Viktor: A kibekkelésen túl nem látom a válságkezelés pontos gazdasági koncepcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök újra teljes mértékben elzárkózott attól, hogy elismerje a vereségét Joe Biden demokrata kihívójával szemben, és választási csalást kiált.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök újra teljes mértékben elzárkózott attól, hogy elismerje a vereségét Joe Biden demokrata...","id":"20201115_Trump_hajthatatlan_semmit_nem_ismer_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd84caf-0bad-443d-9c88-85afc6acc1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Trump_hajthatatlan_semmit_nem_ismer_el","timestamp":"2020. november. 15. 17:12","title":"Trump hajthatatlan, semmit nem ismer el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt Kelet-Jeruzsálemben - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál. Az új telep palesztinok által lakott területeket vágna el egymástól.","shortLead":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt...","id":"20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa8379c-1f75-4dd6-9ddc-6aeaa2b769ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","timestamp":"2020. november. 15. 20:26","title":"Több mint 1200 új lakás felépítésére hirdettek pályázatot Kelet-Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]