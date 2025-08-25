Mégsem trauma okozta a francia streamer halálát, akinek műsora arról szólt, hogy mások bántalmazzák

Néhány nappal ezelőtt indítottak vizsgálatot a francia hatóságok egy 46 éves, Nizza mellett élő francia férfi halálának a körülményeit illetően. Raphael Graven – Jean Pormanove néven – a Kick egyik legnézettebb francia streamere volt, és augusztus 18-án halt meg. Videói arról szóltak, hogy mások rendszeresen bántalmazták, illetve megalázták.

Utóbbi miatt a hatóságok azt vizsgálták, hogy a társainak volt-e közük a halálához, és most megérkezett a boncolás eredménye – e szerint a halál oka nem traumás eredetű volt, írja a BBC. Clara Chappaz francia miniszter „horrornak” nevezte a halálesetet, és bírósági vizsgálatot rendelt el az ügyben, ám Damien Martinelli ügyész az orvosszakértői vélemény nyomán később közölte: Raphael Graven halála „nem traumás eredetű” volt, és nem más ember(ek) állnak a hátterében.

„A halál valószínűsíthető oka orvosi vagy toxikológiai jellegű” – hangsúlyozza az ügyész. Azt ugyanakkor hozzáfűzi, hogy még folynak a további vizsgálatok, és szívproblémák mellett pajzsmirigygondjai is lehettek a streamernek. Utóbbira kezeléseket is kapott.

Raphael Graven Wikipedia

A haláleset miatt a Kick streamingplatform is vizsgálatot indított. A Gravent megalázó és láthatóan bántalmazó streamerek azt állítják, megrendezett jelenetekről volt szó, és valójában nem bántották a férfit. Azonban ismert egy olyan videó, ahol reális esélyként latolgatták Graven halálát. A videóban azt akarták kimondatni vele, hogy nem ők, hanem a saját egészségi állapota lenne a felelős azért, ha élő adás közben szívrohamot kapna.

Az élő közvetítések során olyan jeleneteket lehetett látni, ahol Gravent ütlegelik, fojtogatják, szidalmazzák és paintball fegyverekkel lövöldöznek rá. Hogy ezek mennyire voltak megrendezettek, azt nehéz megállapítani.

