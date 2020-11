Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek már 734 ezren vannak. Lombardiában a kórházak telítettsége már meghaladta a 70 százalékot.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek már 734 ezren vannak. Lombardiában a kórházak telítettsége már meghaladta a 70 százalékot.","id":"20201117_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36dbb98-ed03-4d9a-b5a3-559d98aba436","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:58","title":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba is új tagokat választanak.","shortLead":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és...","id":"20201117_Raba_vezetoseg_csere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfbd00-54a5-4982-b7e9-eb49f6927ad8","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Raba_vezetoseg_csere","timestamp":"2020. november. 17. 08:24","title":"Lecserélik a Rába vezetőségét, a szakmából és NER-közelről ismert nevek is felbukkannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már az Apple is magyarázkodni kezdett miatta.","shortLead":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már...","id":"20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f46e6-a2d1-4a2d-8f47-1d038d9993f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","timestamp":"2020. november. 17. 11:33","title":"Furcsán viselkedett az Apple egyik szoftvere, kémkedést sejtettek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","shortLead":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","id":"20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e831cf6-4c78-44a2-bdf3-df88dc9c94f3","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:01","title":"Pogány Judit nem lép színpadra, amíg tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha a politika befolyásolja a médiát. A HVG-t ugyanakkor a lakosság a második leghitelesebb hírforrásnak tartja. ","shortLead":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha...","id":"20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc106951-837e-466b-9d0c-16051382f5ba","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","timestamp":"2020. november. 17. 15:30","title":"18 ábrán mutatjuk meg, milyen a Fidesz alkotta sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök levélben tájékoztatta Angela Merkel német kancellárt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A magyar - és a lengyel - vétó miatt egyelőre nem születtek meg az EU költségvetési ügyeivel összefüggő döntések.","shortLead":"A miniszterelnök levélben tájékoztatta Angela Merkel német kancellárt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság...","id":"20201116_Orban_Viktor_Magyarorszag_veto_unios_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c59444-424c-454e-84a5-734162466bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Orban_Viktor_Magyarorszag_veto_unios_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 16. 15:08","title":"Orbán Viktor: Magyarország megvétózza az uniós költségvetést és a helyreállítási alapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","shortLead":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","id":"20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f8a65-52d8-4cd1-8572-d157eb1ea3d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. november. 18. 12:16","title":"A fagyos sárban tartotta 34 kutyáját, külföldiek buktatták le az állatkínzó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0facdc-948b-48fd-a928-a910a3c21123","c_author":"László Róbert","category":"360","description":"Az is része a felkészülésnek 2022-re, hogy az ellenzék képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a Fidesz választásirendszer-machinációihoz. Sőt, a Political Capital választási szakértője szerint ezek akár még lendületet is adhatnak, de csak akkor, ha az ellenzék nem túlélésre, hanem győzelemre játszik. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja. ","shortLead":"Az is része a felkészülésnek 2022-re, hogy az ellenzék képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a Fidesz...","id":"20201118_Laszlo_Robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c0facdc-948b-48fd-a928-a910a3c21123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77be71a5-ce78-41a5-96d0-e17711b7342f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Laszlo_Robert","timestamp":"2020. november. 18. 07:00","title":"László Róbert: A Fidesz nem szuperhatékony csodafegyvereket gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]