[{"available":true,"c_guid":"71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2","c_author":"","category":"itthon","description":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","id":"20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd21bf6-9500-4cdf-89fd-1c5382dbc48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:49","title":"Három éves kislányra támadt egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még mindig túl korai lenne génszerkesztett babákat világra hozni, mivel a tudomány nem elég fejlett a csecsemők biztonságának garantálásához – állapította meg egy nemzetközi szakértőkből álló testület.","shortLead":"Még mindig túl korai lenne génszerkesztett babákat világra hozni, mivel a tudomány nem elég fejlett a csecsemők...","id":"20200907_genszerkesztett_babak_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68763b32-5c2d-4863-a094-e9b9e198457c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_genszerkesztett_babak_tanulmany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:33","title":"Még nem tartunk ott, hogy biztonsággal belenyúljunk az emberi embriókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven – 2008-ban tudott győzni, akkor is az Olasz Nagydíjon, ahogy most.","shortLead":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven –...","id":"20200906_f1_olasz_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f1066-213a-4461-bc09-ccd68ea75bff","keywords":null,"link":"/sport/20200906_f1_olasz_nagydij","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:34","title":"Piros zászló után óriási meglepetésre Pierre Gasly nyerte az Olasz Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját. Az egyik utasnak viszont melege volt, és úgy vélte, az a legjobb megoldás, ha kinyitja a vészkijáratot és a szárnyra kiállva hűsíti magát. A mutatvány díja: örökös kitiltás az ukrán UIA légitársaság összes járatáról.","shortLead":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját...","id":"20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858e16f-3c3f-4a2f-a37c-be4c3881e0a0","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:29","title":"Melege volt – kinyitotta a repülőgép vészkijáratát és a szárnyon levegőzött egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem a Gandhi család tagja. A példa nélküli lázadás jelzi az indiai liberális baloldal súlyos válságát is.","shortLead":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem...","id":"202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a134504-d1bc-450f-aeb6-bc7f147b251f","keywords":null,"link":"/360/202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:00","title":"Az indiai baloldalt partvonalra szorította a hindu nacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","shortLead":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. Rezsitámogatás lesz benne Bodó Sándor államtitkár szerint, a munkahelyi balesetekről viszont még vitáznak a felek.\r

\r

","shortLead":"Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. Rezsitámogatás lesz benne Bodó...","id":"20200907_otthoni_munkavegzes_itm_allamtitkar_bodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3471f25b-2999-49b7-b798-ada3eb78494a","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_otthoni_munkavegzes_itm_allamtitkar_bodo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:23","title":"A rezsitámogatás már biztosan bekerül a távmunkáról szóló törvénymódosításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]