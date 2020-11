Mellőzzük már az ilyenfajta megnyilvánulásokat, jó?

Ilyen és ehhez hasonló kérésekkel próbálták pénteken kigyúrt, kopasz biztonsági őrök megakadályozni, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyik hallgatója elhelyezzen egy piros-fehér szalagot az épületen. Ez látható a videón, amelyet az egyetem hallgatója – egy fiatal nő – juttatott el a hvg.hu-hoz, valamint az, hogy a portás közli: ilyen esetben ezentúl szólnia kell a rendőrségnek.

„Amikor a vírushelyzet miatt elhagytuk az épületeket, másnap reggel azonnal leszedték az ellenállásunk jelképévé vált piros-fehér terelőszalagot a bejáratokról. Úgyhogy az első online fórumon megegyeztünk, hogy az összes járványügyi előírás betartásával, egyéni politikai véleménynyilvánítás céljából, teljesen törvényes keretek között egy ember minden nap felrak egy szalagot a Vas utcai egyetemi épület előtti egyik oszlopra” – magyarázza a helyzetet az egyetem hallgatója. „Ezt tesszük is másfél hete minden nap. A munkatársak, valószínűleg utasításra, minden nap le is szedik. Ma azonban az történt, ami a videón látható.”

A hallgatók a hvg.hu kérdésére elmondták: az egyetemen korábban soha nem voltak biztonsági őrök, és azok a hallgatók, akikkel az eset óta beszéltek, mind azt mondták, hogy eddig nem találkoztak az egyetemen a videón látható férfiakkal, akiket – ahogy az a videó elején hallható – a Vas utcai épület portása biztonságiaknak nevez, és akik videóra vették, ahogy a hallgató szalagozni készül.

Mivel nagytermetű férfiemberekről van szó, a cél minden bizonnyal a megfélemlítés, de a helyzet akkor is inkább meglepő

– összegezte érzéseit a nekünk nyilatkozó hallgató.

Az egyetem polgárai – hallgatói és tanárai – szeptember elsejére virradó éjjel foglalták el az SZFE Vas utcai épületét, majd később a többit is, kijelentve, oda nem tehetik be a lábukat az általuk illegitimnek tartott, el nem ismert új vezetőség tagjai. Szarka Gábor, az újonnan kinevezett kancellár – akinek utasítására több olyan termet bezártak az épületben, ahol az oktatás folyt, és aki lekapcsoltatta az internetet és az áramot – többször felszólította a hallgatókat, hogy hagyják el az épületet, de ennek nem tettek eleget, amíg a járványhelyzet miatt a kormány szigorúbb korlátozásokat nem vezetett be – így például a felsőoktatásban kötelező távoktatást. A hallgatók 72 nap egyetemfoglalás után ekkor bejelentették: bár az épületet elhagyják, a blokádot magukkal viszik. Ahogy akkor fogalmaztak: „Az egyetem nem egy épület: az egyetem mi vagyunk.”