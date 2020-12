Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faad3acf-6786-4e3d-8f34-106f23f5262e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kétlépcsős hitelesítést kér az atomkoffer, miután Trump nehezen engedi el a hatalmat – erre jött rá a Duma Aktuál. Az amerikai elnökválasztás furcsaságai mellett a fake news is terítékre kerül. ","shortLead":"Kétlépcsős hitelesítést kér az atomkoffer, miután Trump nehezen engedi el a hatalmat – erre jött rá a Duma Aktuál...","id":"20201202_Duma_Aktual_Biden_es_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faad3acf-6786-4e3d-8f34-106f23f5262e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e360d-baee-43fd-a321-bf19edff5dc2","keywords":null,"link":"/360/20201202_Duma_Aktual_Biden_es_Trump","timestamp":"2020. december. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Biden telefonja már pittyeg, mielőtt Trump megtámadná Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz–KDNP EP-képviselője rádióinterjúban mondta el, hogy mindenki esendő.","shortLead":"A Fidesz–KDNP EP-képviselője rádióinterjúban mondta el, hogy mindenki esendő.","id":"20201202_Hidveghi_balazs_szajer_jozsef_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f267c6-a85d-4dab-a5d6-3e34cc5ff59c","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Hidveghi_balazs_szajer_jozsef_brusszel","timestamp":"2020. december. 02. 13:00","title":"Hidvéghi Szájerről: Az vesse rá az első követ, aki bűntelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2020. december. 04. 07:30","title":"Miből sütjük a kenyeret a következő évtizedekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az első videóban Kanyó Kata tolmácsolásában hallhatjuk Kosztolányi Dezső Narancsszín felhő című művét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ed198f-98a4-4b67-808c-3afedbf0b75e","keywords":null,"link":"/kultura/20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","timestamp":"2020. december. 02. 18:05","title":"„Az, ami igazán szép, még előttem van, nem mögöttem” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","shortLead":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","id":"20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8815f0d-9674-4541-9853-5e0987ae4cb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","timestamp":"2020. december. 04. 10:42","title":"Niedermüllerék szembemennek a kormánnyal és adót emelnek Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","shortLead":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","id":"20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07672410-db19-4823-b344-82a51a2b0fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","timestamp":"2020. december. 02. 20:29","title":"Tényleg megjött a tél: Nagykanizsán már havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési kísérlet.","shortLead":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési...","id":"20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a5a6a-5299-4542-852c-8ddc1de5bb86","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Máris több kisfilm készült Szájer meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","id":"20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98409070-f342-4c64-86cb-474a9c359c85","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","timestamp":"2020. december. 02. 18:40","title":"Még egy esélyt kapott a főváros városházi krízisszállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]