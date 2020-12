Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","shortLead":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","id":"20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afec2d9-ead2-4230-b67f-6332cde71d61","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","timestamp":"2020. december. 06. 17:33","title":"Kunetz: Ostoba döntés volt az idősek vásárlási sávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hatékonynak minősültek a testkamerák abban, hogy elrettentsék a jegyellenőröket bántalmazókat, így újabb 66 testkamerát telepítettek új helyszíneken a MÁV-nál. ","shortLead":"Eddig hatékonynak minősültek a testkamerák abban, hogy elrettentsék a jegyellenőröket bántalmazókat, így újabb 66...","id":"20201206_Testkamerakkal_tartana_tavol_a_MAV_a_jegyellenoroket_bantalmazokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52933e6c-2719-4059-9d98-0d8169fb470b","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Testkamerakkal_tartana_tavol_a_MAV_a_jegyellenoroket_bantalmazokat","timestamp":"2020. december. 06. 10:14","title":"Testkamerákkal tartaná távol a MÁV a jegyellenőröket bántalmazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés is.

","shortLead":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés...","id":"20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9579e8a0-6f16-4c89-ac8a-a64886aec7c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","timestamp":"2020. december. 07. 09:17","title":"A járvány a karácsonyi fenyők forgalmára is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű üzenetét számos román választó is megkapta, sokan felháborodtak. A román politikusok is tiltakoznak, szerintük a budapesti kormány nem tartja tiszteletben Románia szuverenitását.

","shortLead":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű...","id":"20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c284d2c0-d577-4417-a59b-87e6e520bd01","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2020. december. 06. 10:49","title":"Szijjártó telefonos kampányüzenete okozott botrányt a román választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","shortLead":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","id":"20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85eb8cf8-28ab-4d9b-8423-ecd9fa5a703a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 07. 06:39","title":"Sok esővel, 10 fokhoz közelítő hőmérséklettel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","id":"20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e539d6-c3d6-4301-b1f6-aa8edaee4398","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","timestamp":"2020. december. 07. 05:16","title":"Rudy Giuliani elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd10ae5b-abd7-49ba-9386-fed67fe67e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös sapkának, melyet a koronavírus ellen fejlesztett ki egy kanadai feltaláló.","shortLead":"Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös...","id":"20201207_vyzrtech_arcmaszk_arcpajzs_fertozesveszely_fertozes_koronavirus_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd10ae5b-abd7-49ba-9386-fed67fe67e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188e5d5-5abc-4e36-98ef-51b02f7663cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_vyzrtech_arcmaszk_arcpajzs_fertozesveszely_fertozes_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. december. 07. 09:03","title":"Egy kanadai feltaláló állítja, elkészítette a tökéletes védelmet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]