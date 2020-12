Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta hangoztatják már egyes piaci szereplők és az USA-ban működő szervezetek, hogy a Facebook túlságosan nagyra nőtt, a kisebb vállalkozásokat pedig megfojtja. Az érintettek türelme most végleg elfogyott.","shortLead":"Régóta hangoztatják már egyes piaci szereplők és az USA-ban működő szervezetek, hogy a Facebook túlságosan nagyra nőtt...","id":"20201209_facebook_per_amerikai_allamok_monopolhelyzet_ftc_szovetsegi_kereskedelmi_bizottsag_whatsapp_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e2ccfa-c9db-479e-98b4-60d99c0df2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_facebook_per_amerikai_allamok_monopolhelyzet_ftc_szovetsegi_kereskedelmi_bizottsag_whatsapp_instagram","timestamp":"2020. december. 09. 21:33","title":"Beperelte 48 amerikai állam a Facebookot, a cég azonnali feldarabolását követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy szerint hitelt érdemlőek hihetőek az eritreai katonák tigréi jelenlétéről szóló jelentések. Ugyanakkor Etiópia és Eritrea is tagadja ezt.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai külügy szerint hitelt érdemlőek hihetőek az eritreai katonák tigréi jelenlétéről szóló jelentések...","id":"20201211_eritreai_katonak_etiopiaban_tigre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4897a47-6bff-4f3d-b2bf-e308cc3e2166","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_eritreai_katonak_etiopiaban_tigre","timestamp":"2020. december. 11. 07:36","title":"Eritreai katonák is beavatkozhattak a harcokba Tigrében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac7e056-c934-4b30-8a75-1feb3d232485","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 77 éves sofőrt az eset után gyorsan sikerült elkapni.","shortLead":"A 77 éves sofőrt az eset után gyorsan sikerült elkapni.","id":"20201211_szembol_felhajtott_M6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac7e056-c934-4b30-8a75-1feb3d232485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baffb046-9cf2-4471-ab08-e1e380012994","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_szembol_felhajtott_M6","timestamp":"2020. december. 11. 09:16","title":"Forgalommal szemben hajtott fel az M6-osra, balesetet okozott, majd hazavezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz a magyar tehetség.","id":"20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da54e364-62a2-4b0b-9967-845d87413dc8","keywords":null,"link":"/sport/20201211_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_rb_leipzig_atigazolas","timestamp":"2020. december. 11. 16:26","title":"A Leipzig lehet a befutó Szoboszlaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","shortLead":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","id":"202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a579d-2429-43a0-b373-b0888e18c61a","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","timestamp":"2020. december. 11. 15:30","title":"Stílusokat és kultúrákat kapcsol össze Fatma Said csodás nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Nézzük, mi olvasható ki az idei utolsó folyósítási adatokból, és mi várható 2021-ben.","shortLead":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta...","id":"20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb9fc0-4252-4cc8-b3d3-7ce4b2f6c9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","timestamp":"2020. december. 10. 07:38","title":"A hazai hiteleknél is őrült év volt a 2020-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk, hogy milyen a koronavírusos időkben a hófehér Fiat 500-zal közlekedni és parkolni.","shortLead":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk...","id":"20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0829d9cf-39bb-410c-bb4d-149cade9910d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","timestamp":"2020. december. 10. 06:41","title":"Budapesten teszteltük a BMW és a Daimler közösségi szerelemgyerekét, egy kis Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, a TikTok népszerűségének nem ártott sokat a körülötte kibontakozott botrány, ugyanis átvette az uralmat a Facebooktól.","shortLead":"Úgy tűnik, a TikTok népszerűségének nem ártott sokat a körülötte kibontakozott botrány, ugyanis átvette az uralmat...","id":"20201210_Hiaba_a_csatarozas_iden_a_TikTokot_tobben_toltottek_le_mint_a_Facebookot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad49f395-0e2e-409d-882e-2ca5869c8806","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Hiaba_a_csatarozas_iden_a_TikTokot_tobben_toltottek_le_mint_a_Facebookot","timestamp":"2020. december. 10. 15:55","title":"Lenyomta letöltésben a TikTok a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]