Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","id":"20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3f5bc6-cb28-4cab-ab36-59d30973000a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","timestamp":"2020. november. 27. 07:59","title":"Sportos dízel: itt a 341 lóerős Audi SQ5 Sportback TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kormányzati feladatainak szakmai koordinációjával is ő fog foglalkozni. ","shortLead":"A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kormányzati feladatainak szakmai koordinációjával is ő fog foglalkozni. ","id":"20201126_Kovacs_Zoltan_mar_duplan_kormanybiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a08da6-fc02-48bf-8a3b-02c43eb28e95","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Kovacs_Zoltan_mar_duplan_kormanybiztos","timestamp":"2020. november. 26. 10:23","title":"Kovács Zoltán már duplán kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az 1989-ben, épp Nagy Imre rehabilitálásának napján elhunyt, az országot 32 évig irányító Kádár Jánosét – egy zavaros beszéd tükrében, szexkritikával és \"yeah-yeah-nemzedékkel\".","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13...","id":"20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9683b-930d-4b27-923e-15e1ca09473d","keywords":null,"link":"/360/20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","timestamp":"2020. november. 25. 17:00","title":"Kádár János, cenzúrázva: „Útvesztés történt” - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 2.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte, a férfi a saját gyerekét vitte be. ","shortLead":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte...","id":"20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0693d5e-fdf6-4961-9e67-c3bbe2f30b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","timestamp":"2020. november. 25. 17:09","title":"A rendőrség cáfolja az apa sztoriját a bokorban talált csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A szerda éjjel megjelent kormányrendelet ad erre lehetőséget.","shortLead":"A szerda éjjel megjelent kormányrendelet ad erre lehetőséget.","id":"20201126_Megsemmisithetik_a_szinmuveszetisek_felevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044bcc8-f291-403d-857f-2a590832a9c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Megsemmisithetik_a_szinmuveszetisek_felevet","timestamp":"2020. november. 26. 10:48","title":"Megsemmisíthetik a színművészetisek félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","shortLead":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","id":"20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffbc51b-a648-45cd-8ee8-d7b72071ff6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","timestamp":"2020. november. 26. 14:21","title":"Máté Gábor marad a Katona József Színház élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyjából 20 millió forintot fizettek vissza a fölöslegessé vált közlekedési bérletek után.","shortLead":"Nagyjából 20 millió forintot fizettek vissza a fölöslegessé vált közlekedési bérletek után.","id":"20201125_mav_volan_berlet_visszavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0fc583-4b38-4fda-95ce-7de0bc603eb2","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_mav_volan_berlet_visszavaltas","timestamp":"2020. november. 25. 13:45","title":"Négyezren váltották vissza a vasúti vagy buszbérletüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c56609d-1cc5-43c7-a84a-d7ca2859e931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelent meg két fotó, melyekből már látni, milyen lehet a Samsung Galaxy S21 – vagy S21+ – kinézete.","shortLead":"Twitteren jelent meg két fotó, melyekből már látni, milyen lehet a Samsung Galaxy S21 – vagy S21+ – kinézete.","id":"20201126_samsung_galax_s21_plus_renderelt_kep_mobiltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c56609d-1cc5-43c7-a84a-d7ca2859e931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e21aba8-70b5-4872-a4f7-fe053b4b0bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galax_s21_plus_renderelt_kep_mobiltok","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Két kép árulkodik arról, hogyan néz majd ki a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]