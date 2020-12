Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","shortLead":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","id":"20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855841f3-ad46-4e17-82a5-4ba09604a8f7","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","timestamp":"2020. december. 17. 06:47","title":"Marad a ködös, borongós idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","shortLead":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","id":"20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5764d7-3b95-414d-a4cc-438f43fd3eb6","keywords":null,"link":"/elet/20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","timestamp":"2020. december. 18. 10:59","title":"Még mindig Szájer Józsefre gondol az egyik leghíresebb amerikai komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","shortLead":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","id":"20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2779460-987b-4e22-9a20-78a876d6475d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","timestamp":"2020. december. 17. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 770 lóerővel érkezett meg a legújabb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. 