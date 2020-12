Mint kedden korábban beszámoltunk róla, a Színház- és Filmművészeti Egyetemre (SZFE) felvételizőknek szóló közleményt adtak ki azok a tanárok, akik a következő tanévben osztályt indítottak volna az intézményben, köztük Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is. A közlemény huszonkét aláírója bejelentette, hogy visszalépnek, mert a jelenlegi vezetéssel nem látják szakmailag elfogadhatónak és biztosítottnak az oktatás feltételeit.

Erre reagálva közleményt adott ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése is, amelyben azt írták,

a 2021/2022-es tanévre még nem kérte fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetése az osztályvezető tanárokat, így mindazon "önjelöltek", akik azt nyilatkozzák, hogy "visszaadják", "nem vállalják" az osztályvezetői feladatokat, azokat a vezetés soha nem kérte fel ilyenre.

Hozzátették, hogy "a Színház- és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanárait az SZFE vezetése kéri fel, ez eddig is így volt, ezután is így lesz", valamint azt is, hogy a 2021/2022-es tanévben neves, megbecsült szakemberek fognak osztályokat indítani az egyetemen.

Sajnáljuk, hogy a szakma egy része – köztük az intézmény egyes jelenlegi és volt oktatói – mindent elkövetnek az egyetem lejáratására, jó hírnevének csorbítására

– zárják a közleményt.

Kedden délután aztán érkezett egy újabb nyílt levél az SZFE oktatóitól, amelyet 92-en írtak alá. A tanárok reagáltak arra, hogy a rektori utasítás a decemberben és januárban betiltott oktatást és vizsgáztatást átvezényli február–márciusra, és közölték, óráikat decemberben is zavartalanul megtartották, néhány kurzust kivéve rendben lezárták a szorgalmi időszakot, januárban pedig, ahogy a korábbi tanévekben, most is levizsgáztatják a diákokat. „Az új vezetés ezt pontosan tudja, mégis arra akar kényszeríteni bennünket, hogy tegyünk úgy, mintha ez két hónappal később történne – vagy azt hiszik, hogy akkor újra megtartjuk majd ugyanazokat az órákat és vizsgákat? Nem értik, nem fogják fel, hogy ez nemcsak kártékony és nevetséges, hanem súlyosan törvénysértő is?” – teszik fel a kérdést.

Az oktatók szerint mióta a fenntartó felszámolta az intézmény autonómiáját,

számtalan intézkedésük révén látványosan megtapasztalhatták, hová vezet a diktatúra: hogyan tiporja sárba a szakmaiságot és az egyetemi polgárok jogait.

"Mi, az SZFE tanárai, felszólítjuk a fenntartót és az új vezetőséget, hogy fejezze be ámokfutását! Vonják vissza a tanév rendjét megbontó intézkedéseiket, és állítsák helyre az egyetemi autonómiát! Hirdessenek békét 2020 karácsonyán!" – tették hozzá.