[{"available":true,"c_guid":"1933ca94-2358-4758-8d04-f85c587c65a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb hírek szerint a Zoom már 2021-ben nekiállhat a webes e-mail-kliense tesztelésének, ami mellé később egy naptár is érkezhet.","shortLead":"A legfrissebb hírek szerint a Zoom már 2021-ben nekiállhat a webes e-mail-kliense tesztelésének, ami mellé később...","id":"20201223_zoom_email_naptar_google_microsft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1933ca94-2358-4758-8d04-f85c587c65a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16860d27-7960-4082-9c2b-2c9869a047ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_zoom_email_naptar_google_microsft","timestamp":"2020. december. 23. 19:03","title":"Félhet a Google és a Microsoft: levelezőt és naptárat fejleszt a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják a megállapodás szövegét.","shortLead":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják...","id":"20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b8926c-e52b-4269-9ace-72106ccb9567","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","timestamp":"2020. december. 24. 19:43","title":"Macron a brexit-megállapodásról: Kifizetődött Európa egysége és ereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","shortLead":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","id":"20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d775dced-e88e-48d2-9a30-116c827188fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","timestamp":"2020. december. 25. 10:56","title":"A katasztrófavédelem szerint több városban is “pusztító erejű” tüzeket hozott a szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","shortLead":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","id":"20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbabaead-d609-4143-ac10-98e6705a1d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 20:57","title":"Szlovéniában másfél hétre bezártak a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig már több mint 69 ezren haltak meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig már több mint 69 ezren haltak meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában.","id":"20201223_DelAfrika_Anglia_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89f592c-bddd-4ef8-b592-2364bb4859aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_DelAfrika_Anglia_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 18:15","title":"Valószínűleg Dél-Afrikából származik az Angliában terjedő új mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","id":"20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe63059-e2fd-4b70-a71a-bd4c60effb05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","timestamp":"2020. december. 25. 06:41","title":"Időkapszula: íme egy 1800 kilométert futott 18 éves középmotoros Renault Clio V6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a57807-e753-4940-8627-2df5f10513df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó alapvetően automata váltós modellnek tervezte a típust, de limitált mennyiségben kéziváltóval is szerelte.","shortLead":"Az olasz gyártó alapvetően automata váltós modellnek tervezte a típust, de limitált mennyiségben kéziváltóval is...","id":"20201224_nagyon_ritka_kezivaltos_4_szemelyes_ferrari_612_scaglietti_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a57807-e753-4940-8627-2df5f10513df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a84873-7c18-4af0-96d9-8b5dd58cb43e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_nagyon_ritka_kezivaltos_4_szemelyes_ferrari_612_scaglietti_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. december. 24. 06:41","title":"Nagyon ritka kéziváltós, 4 személyes Ferrari várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]