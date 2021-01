Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","shortLead":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","id":"20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a068d6cc-5cca-4055-9c56-d6f3f5313218","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","timestamp":"2021. január. 19. 08:15","title":"Különleges járványkísérletben vesz részt a Bécsi Fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd12da50-ccd8-470a-a772-fe29810be696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót, de ezt csak este fogják megtenni, amikor nem lesz akkora a forgalom. Addig sebességkorlátozással haladhatnak ott a vonatok, a monori személyvonatok pedig csak Kőbánya-Kispestig járnak.","shortLead":"Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót...","id":"20210119_sintores_vonat_vasut_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd12da50-ccd8-470a-a772-fe29810be696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227453a4-efb4-45cb-b9c5-debe4eadaeeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_sintores_vonat_vasut_mav","timestamp":"2021. január. 19. 07:22","title":"A hétfő reggeli síntörés miatt még ma is késnek a vonatok Kőbánya-Kispestnél, este az utat is le fogják zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy az őszi szemeszter kreditjeit ne tavasszal regisztrálják. ","shortLead":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy az őszi szemeszter kreditjeit ne tavasszal regisztrálják. ","id":"20210118_SZFE_107_tanar_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1108f344-30af-4c07-b212-513f4caa2101","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_SZFE_107_tanar_kozlemeny","timestamp":"2021. január. 18. 22:31","title":"SZFE: 107 tanár követeli az őszi félév teljes elismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aa6998-7c59-41da-8c1a-b6f0e869aeea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Branson milliárdos átalakított 747-es repülője a szárnya alól lőtt ki műholdakat az űrbe. Richard Branson milliárdos átalakított 747-es repülője a szárnya alól lőtt ki műholdakat az űrbe. Ilyen még soha nem történt. Ilyen még soha nem...","id":"20210118_muhold_repulo_richard_branson_virgin_orbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44aa6998-7c59-41da-8c1a-b6f0e869aeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a53818-84de-43f3-8761-a0c742aa091c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_muhold_repulo_richard_branson_virgin_orbit","timestamp":"2021. január. 18. 13:26","title":"Történelmi pillanat: repülőről küldtek műholdakat az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","shortLead":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","id":"20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acce137-8c67-422e-a7ac-5b11f3221749","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 18. 12:16","title":"Zúgolódnak a karanténba kényszerített teniszezők Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra, hogy a kormány súlyos összegeket von el a fővárostól.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra...","id":"20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc3780-7298-41c1-8912-c30839088b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","timestamp":"2021. január. 18. 18:35","title":"Karácsony: A városaink kifosztása nem kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","shortLead":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","id":"20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85654b-9878-4611-bd14-26bc716b4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","timestamp":"2021. január. 17. 12:42","title":"A Sinopharm vakcináját 60 éven aluliaknak adják Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]