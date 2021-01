Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef18e7a4-b1bc-48e8-bac4-77dbbf25e301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolók legtöbbje a harmincas évei végén vonul vissza, ám a videojátékos Thomas Paparatto mindössze 25 évesen kényszerül erre.","shortLead":"A sportolók legtöbbje a harmincas évei végén vonul vissza, ám a videojátékos Thomas Paparatto mindössze 25 évesen...","id":"20210125_huvelykujj_thomas_paparatto_zoomaa_esport_videojatek_call_of_duty","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef18e7a4-b1bc-48e8-bac4-77dbbf25e301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b98fe3-7d9c-42fb-bea9-4ed0cc1e2629","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_huvelykujj_thomas_paparatto_zoomaa_esport_videojatek_call_of_duty","timestamp":"2021. január. 25. 11:03","title":"25 évesen adja fel karrierjét egy profi videojátékos, mert nem bírja a hüvelykujja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","shortLead":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","id":"20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54341110-a71f-4a3e-bcf4-3d75ab3d7904","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","timestamp":"2021. január. 25. 08:07","title":"Jakab Ferenc: Rá fog menni az évünk a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi Pasteur Intézet a kanyaró elleni oltást felhasználva akart a koronavírus ellen oltóanyagot készíteni, de a klinikai tesztek eredménye lehangoló lett.","shortLead":"A párizsi Pasteur Intézet a kanyaró elleni oltást felhasználva akart a koronavírus ellen oltóanyagot készíteni, de...","id":"20210126_parizs_franciaorszag_vakcina_koronavirus_oltoanyag_kanyaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc4235-ff59-4052-bc88-c102d6f6f92f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_parizs_franciaorszag_vakcina_koronavirus_oltoanyag_kanyaro","timestamp":"2021. január. 26. 07:15","title":"Tudományos kudarc: leállítják az egyik francia vakcinajelölt munkálatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","shortLead":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","id":"20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4c8d0d-2aed-4190-b38f-043e621be7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","timestamp":"2021. január. 24. 18:40","title":"Hunyadi Mátyás esetleges újratemetéséről beszélt Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","shortLead":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","id":"20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfd41d8-a03e-4c21-8a40-fbea8e690b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 12:36","title":"Rendőr hajtott autóval a tüntetők közé az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","shortLead":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","id":"20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93450665-ac22-4cae-abb9-d4d15dd1c255","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 20:53","title":"Nagyot csökkent az új fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja az eredetileg az Apor Vilmos térre tervezett Makovecz-féle katedrális esete is. Vélemény.","shortLead":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja...","id":"202103_egyhaz_aranykalitkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07648f97-c2d0-446c-ae91-e99d5709beed","keywords":null,"link":"/360/202103_egyhaz_aranykalitkaban","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Egyház aranykalitkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]