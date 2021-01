Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet egy párkapcsolat hosszú távú fennmaradásában – derül ki egy új magyar kutatásból, amely a karantén alatti párkapcsolati dinamikákat vizsgálta meg. ","shortLead":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet...","id":"20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79d5859-0b63-4103-9104-160fd988859a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 29. 08:15","title":"Így váltak jobbá vagy rosszabbá a magyar párkapcsolatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai világörökségi helyszínen.","shortLead":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai...","id":"20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8276e29-844c-4384-8a9e-2d0245d2404a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","timestamp":"2021. január. 28. 12:01","title":"Több mint 700 pelikán pusztult el rejtélyes módon Szenegálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Sem az állami, sem a privát cenzúra nem elfogadható. Újságírói és újságolvasói szempontból is abszurd lenne, ha a közösségi médiaóriások elkezdenének lapok szerkesztőségeiként működni.","shortLead":"Sem az állami, sem a privát cenzúra nem elfogadható. Újságírói és újságolvasói szempontból is abszurd lenne, ha...","id":"20210127_Seres_A_Facebook_a_Twitter_es_az_intolerans_cukraszda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb36a1-cfa5-44fd-9a7d-cb7af0cfdebd","keywords":null,"link":"/360/20210127_Seres_A_Facebook_a_Twitter_es_az_intolerans_cukraszda","timestamp":"2021. január. 27. 16:00","title":"Seres: A Facebook, a Twitter és az intoleráns cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kijelző köztudottan nincsen jóban az akkumulátoros üzemidővel, abban az értelemben, hogy falja az energiát. A Samsung Display újdonsága egyfajta gyógyírt kínálhat erre a problémára.","shortLead":"A kijelző köztudottan nincsen jóban az akkumulátoros üzemidővel, abban az értelemben, hogy falja az energiát. A Samsung...","id":"20210128_samsung_galaxy_s21_ultra_alacsony_fogyasztasu_oled_kijelzovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8895eeba-7ddf-4fd8-b87b-b79cee904c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_s21_ultra_alacsony_fogyasztasu_oled_kijelzovel","timestamp":"2021. január. 28. 10:03","title":"Hála az újfajta kijelzőnek, tovább fogja bírni egy feltöltéssel a Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ef2551-105b-4207-a460-b090f01444f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ódry Árpád örököse nemrég azt kérte, adják át dédapja szobrát a tiltakozó diákoknak, de Szarka Gábor kancellár közölte: továbbviszik azt az új campusra.","shortLead":"Ódry Árpád örököse nemrég azt kérte, adják át dédapja szobrát a tiltakozó diákoknak, de Szarka Gábor kancellár közölte...","id":"20210127_Odryszobor_az_SZFEn_az_uj_vezetes_nem_torodik_az_orokos_keresevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ef2551-105b-4207-a460-b090f01444f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e3a05-4144-4c14-ba13-e338386557d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Odryszobor_az_SZFEn_az_uj_vezetes_nem_torodik_az_orokos_keresevel","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Ódry-szobor az SZFE-n: az új vezetés nem törődik az örökös kérésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi jelentkezési lapja még nem került fel.","shortLead":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi...","id":"20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3177c623-95fd-41f1-8ae2-24eeabbec569","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","timestamp":"2021. január. 28. 08:44","title":"Több mint százezer érettségiző vár a kormány döntésére az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","shortLead":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","id":"20210127_moderna_vakcina_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa50bf2-a114-4aa2-a91d-56c397a9be2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_moderna_vakcina_gyartas","timestamp":"2021. január. 27. 12:20","title":"Felpörgetik a gyártást, több készülhet a Moderna koronavírus-vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]