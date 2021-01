Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják, mi lesz benne.","shortLead":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják...","id":"20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eac9e3b-3179-4df0-bc87-a95bbcd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","timestamp":"2021. január. 28. 13:18","title":"Orvoskamara: Még mindig nem tudják az egészségügyi dolgozók, mit kellene aláírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","id":"20210127_romania_oltas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f539d9a3-4b5d-4311-8616-c0dbe7876bc6","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_romania_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. január. 27. 17:35","title":"Romániában sokan ügyeskedve oltatták be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tizenegyedszer is nekiállnak ötletelni a budapesti olimpiáról.","shortLead":"Tizenegyedszer is nekiállnak ötletelni a budapesti olimpiáról.","id":"20210127_budapesti_olimpia_mob_2032","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3feddf-ee29-44a5-8048-6584dadf8d26","keywords":null,"link":"/sport/20210127_budapesti_olimpia_mob_2032","timestamp":"2021. január. 27. 16:57","title":"Már a 2032-es olimpia rendezésére készülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b0ed42-f743-4cf1-84f2-f8413e94eb35","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közel harminc százalékkal esett vissza a termelésük az elmúlt évben.","shortLead":"Közel harminc százalékkal esett vissza a termelésük az elmúlt évben.","id":"20210128_A_80as_evek_koszont_vissza_az_angol_autoiparban_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b0ed42-f743-4cf1-84f2-f8413e94eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3da81fe-687e-4cdb-a664-0c28c9b9e822","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_A_80as_evek_koszont_vissza_az_angol_autoiparban_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetnek","timestamp":"2021. január. 28. 07:51","title":"A 80-as évek jött vissza az angol autóiparban, de ennek egyáltalán nem örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum tavaly nyáron akciózott.","shortLead":"A Momentum tavaly nyáron akciózott.","id":"20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be358019-ea45-4978-bc3a-dfbbd7e52f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","timestamp":"2021. január. 28. 13:56","title":"Gyámhivatali eljárással fenyegetik a momentumosokat, akik jachtparkolót csináltak Szijjártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól függetlenül lehet használni a mosdót.","shortLead":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól...","id":"20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59fde-8950-4109-9358-ec650bac250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","timestamp":"2021. január. 27. 15:13","title":"Ingyenes közvécékereső appot készített egy zuglói középiskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A svéd bútorlánc fenntartható fakitermelést folytat a területein, de vannak, amelyek szabadon látogathatóak.","shortLead":"A svéd bútorlánc fenntartható fakitermelést folytat a területein, de vannak, amelyek szabadon látogathatóak.","id":"20210128_Egyre_tobb_erdot_vasarol_meg_az_IKEA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69357d7c-4c48-4af2-b6d2-53966f30e3bd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Egyre_tobb_erdot_vasarol_meg_az_IKEA","timestamp":"2021. január. 28. 10:11","title":"Erdőt vett az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]